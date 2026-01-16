Hà Nội giới thiệu nhân sự lãnh đạo HĐND TP ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 16/01/2026 18:42

(PLO)- Cơ quan Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị cử tri, thống nhất giới thiệu bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 16-1, Cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.

Theo thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, lãnh đạo HĐND TP Hà Nội được giới thiệu một nhân sự nữ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trên cơ sở đó, tại hội nghị lãnh đạo Cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất cao về số lượng, cơ cấu và đề xuất bà Phùng Thị Hồng Hà ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị đã phổ biến các quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, những trường hợp không được ứng cử theo Luật Tổ chức Quốc hội và thông qua tiểu sử của bà Phùng Thị Hồng Hà.

Phát biểu tại hội nghị, bà Phùng Thị Hồng Hà cho biết việc được tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là vinh dự và trách nhiệm lớn với Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội và cử tri cả nước.

Bà Hà hứa sẽ tiếp tục nỗ lực chuyển tải nguyện vọng của cử tri tới Quốc hội. Nếu trúng cử, bà khẳng định sẽ đóng góp chất lượng vào hoạt động lập pháp, tham gia quyết định các vấn đề lớn của thành phố.

Đồng thời, bà sẽ thực hiện chức năng giám sát tối cao đối với các luật, nghị quyết của Quốc hội và những vấn đề nhân dân quan tâm. Bà nhấn mạnh việc tập trung hoàn thiện thể chế, triển khai Luật Thủ đô để hiện thực hóa quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, giải quyết các điểm nghẽn gây bức xúc.

Tại hội nghị, 100% cử tri có mặt đã biểu quyết thống nhất giới thiệu bà Phùng Thị Hồng Hà ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước đó, Cơ quan Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội cũng tổ chức hội nghị cử tri để giới thiệu các cán bộ, công chức tham gia ứng cử đại biểu dân cử các cấp.

Theo đó, đơn vị có 4 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 18 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kết quả, 100% cử tri cơ quan đã bày tỏ sự nhất trí cao với danh sách giới thiệu này.