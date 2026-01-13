Hà Nội điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự quan trọng 13/01/2026 17:31

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự lãnh đạo chủ chốt tại Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Quận ủy Cầu Giấy và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Chiều 13-1, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ tại trụ sở Thành ủy.

Tại hội nghị, ông Lê Trung Kiên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy liên quan đến điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị của TP Hà Nội.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, phân công ông Trần Anh Tuấn (sinh năm 1977), Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, đến công tác tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, giữ chức Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động ông Nguyễn Minh Long (sinh năm 1975), Thành ủy viên, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; phân công đến công tác tại Sở Nội vụ Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ. Đồng thời, ông Nguyễn Minh Long được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và tặng hoa chúc mừng các nhân sự vừa được phân công, bổ nhiệm. Ảnh: QT

Ban Thường vụ Thành ủy cũng quyết định điều động bà Trần Thị Phương Hoa (sinh năm 1975), Thành ủy viên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Cầu Giấy nhiệm kỳ 2025-2030; phân công công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội để hiệp thương, ứng cử giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, điều động, chỉ định bà Nguyễn Thị Liễu (sinh năm 1975), Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ Hà Nội, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Cầu Giấy nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng quyết định cho ông Nguyễn Mạnh Quân (sinh năm 1975) thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội; điều động đến công tác tại Sở Nội vụ Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Hoàng Văn Bằng (sinh năm 1971), Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, được điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy Hà Nội và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, thời hạn 5 năm.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng chỉ định cán bộ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, gồm bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.