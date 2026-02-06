Đang họp báo vụ truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai 06/02/2026 10:35

Video: Đang họp báo vụ truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Sáng 6-2, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì họp báo thông tin chi tiết vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai. Buổi họp có sự tham dự của lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai, đại diện Công an TP.HCM, Quảng Ngãi, Đắk Lắk cùng khoảng 40 phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Trước đó, ngày 5-2, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen biểu dương các đơn vị phá thành công vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai.

Theo thư khen, ngày 19-1, hai đối tượng dùng súng cướp hơn 1,8 tỉ đồng tại phòng giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai. Dù thông tin nhận dạng hạn chế, thủ đoạn đối tượng tinh vi nhưng các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương đã phối hợp bắt giữ hai kẻ gây án, thu giữ 4 khẩu súng.