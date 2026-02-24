Xác minh clip hai tài xế dừng xe tranh cãi dữ dội giữa đường
(PLO)- Công an TP.HCM xác minh clip ghi cảnh hai tài xế ô tô dừng xe giữa đường Huỳnh Văn Cù để tranh cãi về việc chuyển làn qua vạch sơn đôi liền, khiến giao thông khu vực bị ảnh hưởng.
Ngày 24-2, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh clip lan truyền trên mạng xã hội ghi cảnh hai tài xế ô tô dừng xe giữa đường Huỳnh Văn Cù, tranh cãi dữ dội về vấn đề vi phạm giao thông.