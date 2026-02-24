Xác minh clip hai tài xế dừng xe tranh cãi dữ dội giữa đường 24/02/2026 18:35

(PLO)- Công an TP.HCM xác minh clip ghi cảnh hai tài xế ô tô dừng xe giữa đường Huỳnh Văn Cù để tranh cãi về việc chuyển làn qua vạch sơn đôi liền, khiến giao thông khu vực bị ảnh hưởng.