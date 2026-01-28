Hầm chui đầu tiên trên Quốc lộ 13 được triển khai thi công 28/01/2026 17:50

(PLO)- Đây là dự án hầm chui đầu tiên trên Quốc lộ 13 của tỉnh Bình Dương (cũ), được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại cửa ngõ quan trọng này.

Ngày 28-1, tại khu vực ngã năm Phước Kiến (phường Phú Lợi, TP.HCM), đơn vị thi công đã dựng rào chắn, tổ chức phân luồng giao thông để chuẩn bị thi công hầm chui xuyên qua Quốc lộ 13.

Đơn vị thi công đang xây dựng rào chắn để thi công hầm chui. Ảnh: KD

Theo ghi nhận, đơn vị thi công đang thực hiện rào chắn trên đường Phạm Ngọc Thạch, trong đó ba làn đường ô tô được tạm thời rào lại. Các đơn vị cũng lắp đặt hệ thống biển báo và tổ chức phân luồng phương tiện qua các tuyến đường tránh nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Cụ thể, các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 13 theo hướng từ TP.HCM đi Tây Nguyên khi đến đường Phú Lợi sẽ rẽ phải vào đường Mỹ Phước – Tân Vạn, sau đó rẽ trái vào đường Trần Ngọc Lên để quay trở lại Quốc lộ 13.

Chiều ngược lại cũng thực hiện theo lộ trình tương tự để tránh khu vực thi công tại ngã năm Phước Kiến.

Khu vực ngã năm Phước Kiến, nơi xây dựng hầm chui có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn, khó bố trí đèn tín hiệu giao thông. Ảnh: KD

Trước đó, tháng 8-2025, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng hầm chui tại nút giao ngã năm Phước Kiến. Dự án được UBND tỉnh Bình Dương (cũ) phê duyệt vào cuối năm 2022, tổng mức đầu tư khoảng 1.050 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP.HCM.

Công trình gồm hầm bê tông cốt thép có tổng chiều dài gần 630 m, đường dẫn dài 229,6 m, quy mô bốn làn xe.

Trong đó, hầm kín rộng 22,4 m, hầm hở rộng 19,5 m, được bố trí đồng bộ hệ thống thoát nước, chiếu sáng, camera giám sát và cây xanh. Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2023–2026.

Phối cảnh hầm chui tại nút giao ngã năm Phước Kiến khi hoàn thành. Ảnh: KD

Ngã năm Phước Kiến là nút giao quan trọng giữa Quốc lộ 13, đường Huỳnh Văn Cù (kết nối cầu Phú Cường sang khu vực Củ Chi cũ) và trục Mỹ Phước – Tân Vạn.

Đây là khu vực có lưu lượng phương tiện, đặc biệt là xe vận chuyển hàng hóa rất lớn, thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm.

Việc đầu tư xây dựng hầm chui được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông, nâng cao năng lực lưu thông và bảo đảm an toàn cho khu vực.