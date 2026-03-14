Công an Cần Thơ truy bắt nhóm dàn cảnh giật dây chuyền từ clip trên mạng 14/03/2026 06:37

(PLO)- Sau khi clip ghi lại sự việc nữ du khách bị giật dây chuyền tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp lan truyền trên mạng xã hội, Công an TP Cần Thơ đã truy bắt nhanh một số người liên quan.

Tối 13-3, Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt giữ một số người liên quan vụ nghi dàn cảnh cướp giật tài sản của du khách. Sự việc xảy ra tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, thuộc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên (xã An Ninh, TP Cần Thơ).

Hình ảnh camera ghi lại cảnh nhóm người dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại khu tham quan.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nữ du khách đang đứng tại khu tham quan thì bị một nhóm người vây quanh. Nhóm này tạo cảnh chen lấn đông người để tiếp cận nạn nhân.

Lợi dụng lúc hỗn loạn, một người đã giật dây chuyền trên cổ nữ du khách rồi nhanh chóng rời hiện trường. Toàn bộ sự việc diễn ra trong vài giây khiến nạn nhân không kịp phản ứng.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ trực tiếp lấy lời khai nghi can

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trực tiếp chỉ đạo phá án. Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã An Ninh khẩn trương truy xét các đối tượng.

Ngày 10-3, lực lượng công an bắt giữ một người trong nhóm nghi dàn cảnh cướp giật. Tiếp tục truy xét, đến ngày 13-3, công an bắt giữ thêm một số người liên quan.

Các nghi can trong vụ dàn cảnh xô đẩy để cướp giật dây chuyền ở khu tham quan.

Qua xác minh ban đầu, nhóm này trú tại tỉnh An Giang, câu kết với nhiều người khác thuê xe di chuyển đến các khu vui chơi. Nhóm thường chọn nơi tập trung đông người tại nhiều địa phương phía Nam để trộm cắp, cướp giật tài sản.

Hiện Công an TP Cần Thơ đang mở rộng điều tra, truy xét những người còn lại để xử lý theo quy định. Cơ quan công an kêu gọi những người liên quan ra đầu thú.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo du khách khi tham quan nơi đông người cần nâng cao cảnh giác, chú ý bảo quản tài sản cá nhân. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng.