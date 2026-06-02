Nhiều sai phạm tại dự án nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế 02/06/2026 16:23

(PLO)- Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, nay thuộc quản lý của TP Huế.

Thanh tra TP Huế vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Dự án này cải tạo, sửa chữa từ cơ sở nhà, đất số 22 đường Tố Hữu, TP Huế, có tổng mức đầu tư 49,5 tỉ đồng. Công trình khởi công ngày 8-5-2022, theo kế hoạch phải hoàn thành vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, dự án vẫn đang trong tình trạng chậm tiến độ và phải tạm dừng thi công.

Lấy bản vẽ nhà xổ số kiến thiết làm hồ sơ dự án

Theo Thanh tra TP Huế, trong quá trình triển khai dự án, các đơn vị được ủy thác quản lý, chủ đầu tư, thi công, tư vấn đã để xảy ra hàng loạt vi phạm, thiếu sót.

Dự án nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Các đơn vị tư vấn đã lập bốn bộ hồ sơ quan trọng (gồm đề cương, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kiểm định chất lượng, hồ sơ thiết kế xây dựng) thể hiện căn cứ vào kết cấu công trình theo bản vẽ hoàn công của công trình Công ty Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế trước đây.

Thực tế, các đơn vị này không hề căn cứ vào bản vẽ này để lập các loại hồ sơ. Ngoài ra, việc lập báo cáo kiểm định chất lượng còn được thực hiện trước khi ký hợp đồng và chưa có chủ trương cho nghiên cứu lập dự án.

Bên cạnh đó, quá trình nghiệm thu khối lượng thi công gói thầu số 12 không chính xác, dẫn đến việc phải thu hồi giá trị đã thanh toán vượt ở lần sau.

Một số hạng mục thi công không theo hồ sơ thiết kế được duyệt hoặc thi công trước khi có bản vẽ thiết kế điều chỉnh. Thậm chí, việc thi công cũng không tuân thủ theo chỉ dẫn kỹ thuật của thiết kế.

Tự ý giảm bảo đảm hợp đồng

Cơ quan thanh tra cũng vạch rõ những vi phạm nghiêm trọng của chủ đầu tư trong công tác quản lý hợp đồng.

Chủ đầu tư đã trực tiếp ký phụ lục hợp đồng với nhà thầu phụ (Công ty An Bảo) không đúng quy định của Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định 37/2015/NĐ-CP. Đơn vị này cũng đồng ý điều chỉnh giảm giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng của nhà thầu từ 897 triệu đồng xuống chỉ còn hơn 290 triệu đồng một cách trái luật.

Ngoài ra, chủ đầu tư đã đồng ý để nhà thầu chính (Công ty Thiên Phát Thịnh) giao phần giá trị còn lại chưa thực hiện lên đến 67,6% giá trị hợp đồng cho nhà thầu phụ tiếp tục thi công, vi phạm Luật Đấu thầu 2013. Chủ đầu tư cũng ký phụ lục hợp đồng khi thời gian thực hiện hợp đồng đã hết hiệu lực.

Nguyên nhân của những vi phạm này được xác định một phần do đơn vị quản lý và tư vấn thiếu trách nhiệm; chủ đầu tư (Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, nay là Thành ủy Huế) còn thiếu kinh nghiệm giám sát. Đặc biệt, nhà thầu chính là Công ty Thiên Phát Thịnh đã mất năng lực tiếp tục thực hiện hợp đồng nên không đảm bảo được tiến độ cam kết.