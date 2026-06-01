Việt Nam và Philippines nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường 01/06/2026 17:35

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Manila, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines.

Theo TTXVN, chiều 1-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Manila. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines diễn ra từ ngày 31-5 đến 1-6, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân đã kết thúc tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời thủ đô Manila, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Tại hội đàm, hai bên nhất trí ra Tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam - Philippines lên Đối tác Chiến lược tăng cường. Sự kiện này mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương.

Với việc nâng tầm khuôn khổ quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường, hai bên nhất trí phối hợp cùng xây dựng Chương trình hành động triển khai khuôn khổ quan hệ mới trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng chiến lược vững chắc cho quan hệ hai nước thông qua tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao, phát huy các cơ chế hợp tác, tăng cường quan hệ trên các kênh và giữa các cấp, các ngành và địa phương của hai nước.

Hai bên nhất trí củng cố, thúc đẩy hợp tác thực chất về an ninh - quốc phòng, hợp tác biển, đại dương; bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực thông qua các cơ chế phối hợp. Hai bên nhất trí các định hướng lớn để tạo đột phá trong hợp tác kinh tế để mang lại lợi ích thực chất cho người dân và sự phát triển của mỗi nước.

Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. khẳng định Philippines hoan nghênh các nhà đầu tư Việt Nam đến tìm hiểu, mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, y tế, chuyển đổi số. Philippines sẽ dành nhiều chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Việt Nam. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thực chất trong một số lĩnh vực ưu tiên.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Hai nước tích cực phối hợp với các nước Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt UNCLOS 1982.

Tiếp một số tổ chức, doanh nghiệp tại Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các doanh nghiệp đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, các đơn vị cam kết đồng hành dài hạn và khẳng định quyết tâm duy trì hoạt động ổn định tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng và Nhà nước nhất quán quan điểm cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, kịp thời có các chính sách chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc.

Đồng thời, chuyến thăm khuyến khích và tạo điều kiện để bà con đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt tại Philippines tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau hòa nhập và chấp hành tốt pháp luật sở tại, tích cực tham gia các hoạt động, có đóng góp thiết thực cho quê hương và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Ngay sau khi đến thủ đô Manila bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31-5 đến 1-6, chiều 31-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Vườn hoa ASEAN, thuộc khu thành cổ Intramuros, thủ đô Manila. Hoạt động này nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và hòa bình thế giới.

Cũng nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal. Đây là một trong những công trình lịch sử quan trọng nhất của Philippines, nằm ở thủ đô Manila, được xây dựng để tưởng nhớ bác sĩ, nhà văn và anh hùng dân tộc Jose Rizal.