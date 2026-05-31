45 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP.HCM 31/05/2026 15:45

(PLO)- Chiến dịch 45 ngày đêm nhằm xử lý nhanh, triệt để các điểm nghẽn nền tảng trong chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng; trọng tâm là chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, chuẩn hóa dữ liệu, số hóa hồ sơ.

Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM vừa ban hành kế hoạch hưởng ứng chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, kéo dài đến hết tháng 6-2026.

Chiến dịch nhằm xử lý nhanh, triệt để các điểm nghẽn nền tảng trong chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, trọng tâm là chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, chuẩn hóa dữ liệu, số hóa hồ sơ; hoàn thiện điều kiện về hạ tầng, bảo mật thông tin, nhân lực và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) gắn với nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng.

Trong số tám nhiệm vụ trọng tâm được đề ra, về quy trình nghiệp vụ, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM tập trung nghiên cứu các quy trình lõi, quy trình nghiệp vụ của ngành tổ chức xây dựng Đảng; ưu tiên nghiên cứu 7 quy trình lõi về công tác tổ chức đảng, đảng viên trong giai đoạn Ban Tổ chức Trung ương xây dựng, góp ý các bước của quy trình theo đặc thù địa phương.

Cập nhật thông tin đảng viên lên hệ thống quản lý đảng viên tại phường Thủ Đức. Ảnh: THANH THÙY

Các quy trình gồm: quản lý tổ chức đảng; quản lý, cập nhật, bổ sung thông tin đảng viên; chuyển sinh hoạt đảng; quản lý thẻ đảng viên; quản lý thi đua, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên; xét tặng Huy hiệu Đảng; quản lý phiếu báo, báo cáo nghiệp vụ đảng viên.

Về phần mềm, dữ liệu và chuẩn hóa dữ liệu, TP tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu đảng viên 4.0 theo yêu cầu mới trong toàn Đảng bộ TP.HCM, bảo đảm đạt 100%, làm nền tảng triển khai các ứng dụng trong hệ thống thông tin ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Nội dung này hoàn thành chậm nhất ngày 30-6-2026.

Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM cũng tăng cường đôn đốc, theo dõi việc sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử, bảo đảm tỷ lệ đảng viên sử dụng phần mềm trong toàn Đảng bộ thành phố đạt ít nhất 90%, trừ đảng viên được miễn sinh hoạt đảng theo quy định. Đồng thời, nâng tỉ lệ chi bộ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử hiệu quả lên ít nhất 50%; phối hợp đề xuất bổ sung các tiện ích trên phần mềm này.

Đồng thời, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM theo dõi việc triển khai bốn thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, bảo đảm hiệu quả, đúng hướng dẫn nghiệp vụ; tập trung rà soát, xử lý nguyên nhân, tồn tại, điểm nghẽn trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào chỉ đạo, điều hành và quy trình nghiệp vụ.

Trong chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM xác định rõ lộ trình, phần việc phải làm và sản phẩm phải hoàn thành.

Ngay trong sáng nay, TP.HCM cũng tổ chức lễ ra quân "Mùa hè số" và ngày hội "Điểm chạm số" diễn ra tại Công viên Văn Lang, phường An Đông. Tại đây sẽ tổ chức các không gian trải nghiệm như: trạm "Công dân số" (hướng dẫn chữ ký số, dịch vụ công); trạm "Đảng viên số" và trạm "Kinh tế số", hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt, các ứng dụng số và công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Theo đó, TP triển khai đội hình thanh niên tình nguyện “Mùa hè số” hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân tại các phường, xã, đặc khu.