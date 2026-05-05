TP.HCM: Phường, xã kiến nghị trẻ hóa đội ngũ đảng viên để chuyển đổi số 05/05/2026 14:36

(PLO)- Các địa phương tại TP.HCM đều cho rằng cần chú trọng hơn về công tác quy hoạch, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngày càng cao.

Ngày 5-5, đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban xây dựng Đảng 10 phường, xã tại TP.HCM. Nội dung làm việc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên.

Ông Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đoàn khảo sát làm việc với Đảng ủy các xã, phường TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Tại buổi khảo sát, các địa phương đã nêu thực tế trong công tác sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bà Nguyễn Kiều Thu, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Nhà Bè, chia sẻ địa bàn có hơn 180.000 dân, áp lực công việc tại xã lớn. Xã có 150 cán bộ, công chức.

Ngoài công việc, đội ngũ chịu áp lực về tinh giản làm ảnh hưởng lớn đến tâm tư của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy xã đã liên tục động viên, chia sẻ kịp thời, nắm bắt tâm tư để có hướng xử lý.

Bà Nguyễn Kiều Thu, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Nhà Bè, báo cáo tại buổi khảo sát. Ảnh: THANH TUYỀN

Đảng ủy xã Nhà Bè cũng chủ động nắm bắt tư tưởng đảng viên qua nhiều kênh như trên không gian mạng, tổ chức sinh hoạt giữa các chi bộ với nhau để tạo sự mới mẻ, hứng thú cho đảng viên.

Một thực tế được các địa phương nêu ra là dù liên tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng chuyển đổi số thì đội ngũ vẫn chưa thể theo kịp nhịp độ xử lý đầu việc trên môi trường mạng hiện nay.

Trong bối cảnh thực hiện chính quyền hai cấp và ứng dụng chuyển đổi số mạnh mẽ, yêu cầu đặt ra là tổ chức bộ máy phải vận hành trơn tru để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Dù vậy, các địa phương cho rằng hiện chưa có các quy định bổ sung liên quan đến công tác cán bộ để hoàn thiện tổ chức bộ máy.

Chưa kể, khi nhiều yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cùng lúc, cán bộ, hay bí thư chi bộ cũng phải vừa làm vừa học, sử dụng các phần mềm thành thạo để thích nghi với môi trường số.

Các địa phương cho rằng hiện chưa có các quy định bổ sung liên quan đến công tác cán bộ để hoàn thiện tổ chức bộ máy. Điều này cũng ảnh hưởng đến tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ảnh: THANH TUYỀN

Đơn cử, bí thư chi bộ khu phố, ấp đều là những đảng viên cao tuổi nên khó có thể thành thạo, sử dụng điện thoại thông minh để xử lý các nội dung, công việc liên quan. Các cấp ủy xã, phường phải cử người trẻ hỗ trợ liên tục để họ tập làm quen, sử dụng hệ thống thực hiện các thủ tục liên quan đảng viên. Tuy nhiên về lâu dài, đây là hạn chế lớn trong phát triển, xây dựng đảng, chi bộ vững mạnh.

Từ thực tiễn này, các địa phương đều cho rằng cần chú trọng hơn trong công tác quy hoạch, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên. Dù vậy, địa phương cho rằng cần làm sao để xây dựng uy tín, sự tín nhiệm với đảng viên trẻ, bởi đa số các bí thư chi bộ có tiếng nói đều là người lớn tuổi.

Để tạo uy tín trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đảng viên là người trẻ thì công tác tạo nguồn phải đảm bảo yêu cầu về chất, đòi hỏi kỹ năng, tinh thần trách nhiệm và dấn thân cao.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Phạm Thành Kiên trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: THANH TUYỀN

Trao đổi lại, ông Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh mục tiêu xây dựng đội ngũ đảng viên tốt trong bối cảnh mới. Theo ông, phải nhận diện, giải quyết được các vấn đề liên quan đến phát triển, xây dựng đảng, sự chuyển biến trong tư tưởng đảng viên để sàng lọc, dần xây dựng đội ngũ đảng viên mạnh.

Ông cũng cho biết chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Vì vậy, Trung ương yêu cầu rất cao việc số hóa hồ sơ đảng viên, các thủ tục liên quan đến đảng viên cũng phải thực hiện trên môi trường số. Do đó, thực tiễn mà các địa phương báo cáo sẽ là căn cứ và chất liệu quan trọng để Ban Tổ chức Trung ương có cơ sở xây dựng các đề án liên quan.