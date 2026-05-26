Gần 1.000 người hoạt động không chuyên trách tại TP.HCM sắp thành công chức, viên chức 26/05/2026 06:40

(PLO)- Theo chỉ đạo khẩn của UBND TP.HCM, 292 cán bộ không chuyên trách sẽ được tiếp nhận làm công chức và 652 người được tiếp nhận làm viên chức tại các cơ quan, đơn vị.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo khẩn về việc tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức, viên chức. Văn bản được gửi đến Sở Nội vụ, Sở Y tế và UBND các xã, phường, đặc khu.

Theo văn bản, Sở Y tế và các UBND cấp xã có nhu cầu tiếp nhận 292 người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức, tính đến ngày 5-4.

Gần 1.000 người hoạt động không chuyên trách TP.HCM sắp thành công chức, viên chức. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong đó, Sở Y tế có nhu cầu tiếp nhận một người. 55 UBND xã, phường tiếp nhận tổng cộng 291 người. Tối thiểu mỗi xã, phường tiếp nhận một người, tối đa 12 người.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Y tế và các UBND cấp xã rà soát tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Từ đó thực hiện thủ tục tiếp nhận 292 người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức theo quy định và thẩm quyền được phân cấp.

Đối với UBND cấp xã, bảo đảm tổng số biên chế cán bộ, công chức có mặt sau khi tiếp nhận không vượt định mức được giao tại Công văn 09/CV-BCĐ. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 31-5.

Cũng theo văn bản, có 88 xã, phường có nhu cầu tiếp nhận 652 người hoạt động không chuyên trách vào viên chức, tính đến ngày 5-4. Số lượng này chủ yếu tiếp nhận về Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trạm Y tế, Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

Chủ tịch UBND TP giao các UBND cấp xã rà soát tiêu chuẩn, điều kiện theo vị trí việc làm để tiếp nhận 652 người vào viên chức theo quy định.

Việc này thực hiện trên cơ sở số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, hoàn thành trước 31-5.

Ngoài ra, các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc UBND cấp xã tiếp tục rà soát, tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào viên chức theo nhu cầu, hoàn thành trước ngày 31-5.

Sở Nội vụ có nhiệm vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức, viên chức theo quy định.