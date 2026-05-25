Chồng của cựu Cục trưởng Trần Việt Nga được đề nghị cho hưởng án treo 25/05/2026 11:02

(PLO)- Thay vì tuyên án như thông báo trước đó, HĐXX bất ngờ quay lại phần xét hỏi để làm rõ thêm một số nội dung.

Ngày 25-5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Theo dự kiến HĐXX sẽ tuyên án vào sáng nay. Tuy nhiên, HĐXX đã quay lại phần xét hỏi để làm rõ một số vấn đề.

Bị cáo Trần Việt Nga tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Chủ tọa phiên tòa đã hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm về mục đích bị cáo đồng ý để các chuyên viên nhận tiền từ các doanh nghiệp.

Trả lời HĐXX, bị cáo Phong khai khi các bị cáo khác mang tiền lên chia cho bị cáo, ông Phong có hỏi tiền ở đâu thì được cho biết đây là tiền một số doanh nghiệp đưa.

Lý do doanh nghiệp đưa tiền là vì họ làm hồ sơ làm đi làm lại không được, cán bộ trong cục giúp doanh nghiệp dịch thuật, hỗ trợ để làm đúng. Do đó, doanh nghiệp đưa tiền bồi dưỡng. Nhưng hồ sơ vẫn phải làm đúng quy trình mới được thông qua.

Ông Phong nói rằng đó là tiền đó là tiền các chuyên viên làm ngoài giờ nhưng “đó cũng là cái sai của bị cáo”. Bị cáo đã chỉ đạo các phòng phải rút hồ sơ để kiểm tra, xem xét. Nếu có vấn đề thì hoàn thiện quy trình làm việc. Tuy nhiên, kiểm tra hậu kiểm thì không phát hiện ra sai sót.

“Năm 2023, Thanh tra Chính phủ cũng rút nhiều hồ sơ kiểm tra thì kết quả hồ sơ được cấp đều đúng quy định. Sau này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng rút hồ sơ xem xét lại thì đều đúng quy định” – ông Phong nói.

Bị cáo Phong khẳng định, chưa có hồ sơ cấp phép nào mà chuyên viên nhận tiền mà cấp phép sai quy định.

Chủ tọa phiên tòa hỏi thêm: “Doanh nghiệp làm đúng mà không đưa tiền có được cấp phép không?” Ông Phong khai đối với doanh nghiệp lớn, có phòng pháp chế tốt và họ làm đúng quy định vẫn được cấp phép. Tỷ lệ này rất lớn.

Ngoài ra, ông Phong cũng thừa nhận việc nhận tiền từ lãnh đạo các phòng ban như bản án sơ thẩm kết luận.

Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong mức án 20 năm tù, bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) 15 năm tù cùng về tội nhận hối lộ. Chồng bị cáo Nga là bị cáo Lê Hoàng, cựu cục phó Cục Phòng bệnh, bị tuyên 5 năm tù về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Lê Hoàng trình bày vào tháng 12-2022, bị cáo đã chỉ đạo nhân viên không nhận tiền. Việc này đã được “anh em trong phòng ghi nhận”.

Ông Hoàng khai việc nhận tiền diễn ra trước khi bị cáo về phòng, bị cáo không chỉ đạo gì thêm. Ông Hoàng cũng đồng tình với lời khai của ông Phong, các bị cáo ở cục an toàn thực phẩm không phải nhận tiền để bỏ qua sai phạm.

Còn bị cáo Trần Việt Nga khai bị cáo được giao quản lý đối với lĩnh vực quảng cáo từ tháng 8-2018. Bị cáo không nhận chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo từ bị cáo Phong nhưng có biết chủ trương thu tiền ngoài. Sau đó, bị cáo mới đưa ra chỉ đạo của mình.

Sau khi xét hỏi thêm, đại diện VKS đã thay đổi mức đề nghị đối với bị cáo Lê Hoàng. Theo VKS, trong vụ án này, 2 bị cáo Trần Việt Nga, Lê Hoàng đều là vợ chồng trong cùng vụ án. Vì vậy, VKS đề nghị HĐXX giảm mức án cho bị cáo Hoàng từ 5 năm tù xuống còn 3 năm tù cho hưởng án treo. Giữ nguyên mức án đã đề nghị trước đó với các bị cáo khác.

Ngoài ra, VKS đề nghị HĐXX hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn giao dịch, phong tỏa đối với một số bị cáo đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính.

Theo bản án sơ thẩm, Nghị định 15/2018/NĐ-CP có nhiều nội dung mới gây khó khăn cho các cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, nhất là các yêu cầu liên quan đến cung cấp tài liệu khoa học chứng minh công dụng, liều dùng của sản phẩm.

Lợi dụng những khó khăn, bất cập trên, các chuyên viên, lãnh đạo đơn vị chuyên môn liên quan tại Cục An toàn thực phẩm đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với nội dung chung chung, khó hiểu, gây khó khăn hoặc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ nhằm trục lợi.

Tổng cộng, bị cáo Nguyễn Thanh Phong cùng các bị cáo khác nhận hối lộ hơn 107 tỉ đồng của 21 bị cáo là các cá nhân, doanh nghiệp. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong nhận gần 44 tỉ đồng, bị cáo Trần Thị Nga nhận hơn 8 tỉ đồng.