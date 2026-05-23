Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thông qua 8 án lệ mới 23/05/2026 10:11

(PLO)- Có thêm 8 án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thảo luận, biểu quyết thông qua.

Mới đây, TAND Tối cao đã tổ chức phiên họp toàn thể Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao để thảo luận, biểu quyết thông qua các dự thảo án lệ.

Tại phiên họp, đại diện Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học trình bày Tờ trình tóm tắt về việc xem xét, thông qua án lệ. Các thành viên Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã thảo luận, cho ý kiến đối với từng dự thảo án lệ.

Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao biểu quyết thông qua án lệ. Ảnh: MAI ĐỈNH

Sau khi thảo luận và biểu quyết, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã thông qua 8 án lệ, gồm:

Số 08 về trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm khi Cơ quan có thẩm quyền chưa xác định được người gây ra thiệt hại. Số 09 về chấm dứt việc nuôi con nuôi khi con nuôi chưa thành niên mà người nhận nuôi chết. Số 11 về việc tham gia tố tụng của doanh nghiệp đồng bảo hiểm. Số 15 về căn cứ tái thẩm vụ án kinh doanh thương mại. Số 16 về thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm. Số 18 về ủy quyền tham gia tố tụng trong giải quyết tranh chấp nuôi con chung. Số 19 về việc bồi thường hoặc hỗ trợ đối với tài sản là nhà mua thanh lý để ở trên đất của cơ quan Nhà nước khi đất bị thu hồi. Số 20 về thẩm quyền của Tòa án hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thẩm phán trong quá trình nghiên cứu, góp ý, biểu quyết thông qua án lệ; biểu dương nỗ lực của các đơn vị tham mưu trong công tác nghiên cứu, đề xuất phát triển án lệ.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: MAI ĐỈNH

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng đề nghị Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện kỹ thuật đối với các án lệ đã được thông qua, trình Chánh án TAND Tối cao ban hành quyết định công bố án lệ để các tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử.

Đối với những án lệ chưa được đề xuất thông qua cũng như các án lệ không đề xuất phát triển, vẫn có giá trị hướng dẫn, góp phần thay đổi nhận thức trong áp dụng pháp luật. Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng đề nghị Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học tổng hợp thành bộ tài liệu giải đáp, hướng dẫn áp dụng pháp luật và rút kinh nghiệm để phổ biến trong toàn ngành.