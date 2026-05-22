Vụ án đau lòng từ chuyện bị cáo ghen tuông 22/05/2026 15:17

(PLO)- Án mạng đau lòng xuất phát từ việc bị cáo Tài ghen tuông với vợ và bị mẹ vợ chửi mắng...

Ngày 22-5, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tài (28 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) tù chung thân về tội giết người, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 87 triệu đồng.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tài. Ảnh: HD

Theo cáo trạng, khoảng 6 giờ ngày 13-7-2025, Tài thấy vợ là chị VNH nằm trên võng trước nhà trong tình trạng mệt mỏi nên đề nghị đưa đi khám bệnh nhưng không được đồng ý.

Sau khi gọi điện hỏi đồng nghiệp của vợ, Tài biết chị H đã xin nghỉ làm từ rạng sáng hôm trước với lý do bị bệnh. Nhớ lại việc vợ đến khoảng 10 giờ ngày 12-7 mới về nhà, Tài nảy sinh nghi ngờ và liên tục gặng hỏi.

Do không nhận được câu trả lời như mong muốn, Tài ghen tuông và dùng tay đánh vợ hai cái vào mặt. Chị H sau đó chạy vào phòng ngủ của mẹ ruột là bà NTĐ để kể lại sự việc.

Nghe con gái trình bày, bà Đ bênh vực con, chửi mắng và đuổi Tài ra khỏi nhà. Trong lúc bực tức, bà Đ còn ném chiếc điện thoại mà Tài đang cầm xuống nền đất.

Không kiềm chế được cơn nóng giận, Tài đi đến khu vực để dụng cụ làm bếp, lấy một cây kéo rồi đứng trước cửa phòng bà Đ. Khi bà Đ đi ra ngoài và tiếp tục lời qua tiếng lại, đồng thời dùng hai tay đẩy vào ngực Tài, Tài bất ngờ cầm kéo đâm vào vùng ngực trái dưới nách của bà Đ.

Mặc cho bà Đ chống cự và kêu cứu, Tài tiếp tục đâm nhiều nhát vào các vùng ngực, cánh tay, hông và nhiều vị trí khác trên cơ thể nạn nhân. Khi bà Đ ngã xuống nền nhà, Tài vẫn tiếp tục đâm thêm một nhát vào vùng ngực phải. Tài chỉ dừng lại khi thấy nạn nhân khi máu chảy nhiều và đã tử vong.

Sau khi gây án, Tài vứt cây kéo tại hiện trường rồi điều khiển xe máy của nạn nhân rời khỏi nơi xảy ra vụ việc. Người này tìm cách sang Campuchia nhưng không thực hiện được do không mang theo giấy tờ tùy thân.

Trên đường bỏ trốn, Tài kể lại toàn bộ sự việc cho một người quen. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Tài được đưa đến Đồn Biên phòng Mỹ Quý để trình báo.