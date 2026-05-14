Hung thủ chém mẹ vợ và vợ ở Đồng Nai đã ra đầu thú 14/05/2026 15:33

(PLO)- Sau hai ngày lẩn trốn về hành vi chém mẹ vợ và vợ, Huỳnh Hoàng Anh đã đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 14-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Hoàng Anh (40 tuổi, ngụ khu phố Long Khánh 1, phường Tam Phước) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, tối 10-5, tại nhà bà Huỳnh Thị Bích L (60 tuổi, ngụ khu phố Long Khánh 1, phường Tam Phước), Huỳnh Hoàng Anh xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với mẹ vợ là bà L.

Bực tức, Anh cầm dao trong nhà tấn công vùng đầu mẹ vợ. Thấy vậy, vợ Anh lao vào can ngăn cũng bị chém trúng vùng đầu gây thương tích. Lúc này, bà L xông vào đẩy khiến Anh ngã xuống đất, làm rơi hung khí. Sau đó, Anh lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tam Phước phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai tổ chức truy xét. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động gia đình, Huỳnh Hoàng Anh đã ra đầu thú.