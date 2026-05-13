Phát hiện 20 người nước ngoài nghi vi phạm quy định xuất nhập cảnh 13/05/2026 13:35

(PLO)- Công an Khánh Hòa kiểm tra phát hiện 20 người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm quy định xuất nhập cảnh tại một cơ sở kinh doanh ở phường Nam Nha Trang.

Ngày 13-5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp với Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an phường Nam Nha Trang và Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh, phát hiện hàng chục người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm về xuất nhập cảnh.

Thông tin ban đầu, sáng 12-5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra về việc xuất, nhập cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài và kinh doanh hàng hóa tại cửa hàng Princess, Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Toàn cầu ở 967 Lê Hồng Phong, phường Nam Nha Trang.

20 người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm quy định về xuất nhập cảnh bị phát hiện. Ảnh: AB

Thời điểm kiểm tra, có 20 người nước ngoài đang làm việc tại các bộ phận khác nhau của cửa hàng Princess.

Tiến hành xác minh nhanh qua hệ thống dữ liệu của Công an tỉnh Khánh Hòa, bước đầu xác định tất cả 20 người nước ngoài nêu trên đều có dấu hiệu hoạt động hành nghề mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền và hoạt động không đúng mục đích, chương trình đã xin cấp thị thực, thẻ tạm trú.

Bên trong cửa hàng Princess, nơi những người nước ngoài làm việc. Ảnh: AB

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu đại diện pháp luật Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Toàn Cầu, Công ty TNHH Green Group Travel và Công ty TNHH Thương mại, du lịch Anex Việt Nam, tạm ngưng sử dụng số người nước ngoài này để tiếp tục xác minh làm rõ.

Công an tỉnh Khánh Hoà đang tiếp tục củng cố hồ sơ và xử lý cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định pháp luật.