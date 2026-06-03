Trâu cái bất ngờ tấn công khiến 4 người nhập viện 03/06/2026 17:49

(PLO)- Một con trâu cái có biểu hiện bất thường, tấn công khiến bốn người dân ở Đắk Lắk bị thương, phải nhập viện.

Ngày 3-6, thông tin từ UBND xã Ea Rốk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc trâu tấn công khiến bốn người nhập viện.

Con trâu cái liên quan vụ việc. Ảnh: T.T

Theo nguồn tin trên, các nạn nhân bị trâu cái tấn công chỉ bị xây xước nhẹ. Đến nay đã có ba người xuất viện.

Trước đó, vào sáng 2-6, một con trâu cái của người dân tại xã Ea Rốk có biểu hiện bất thường và tấn công khiến bốn người bị thương.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng xã Ea Rốk phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 tại Ea Súp, lập tức tiếp cận hiện trường, đưa ra các phương án để xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Sau đó, Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk đã dùng súng bắn gây mê, khống chế thành công con trâu và bàn giao cho chủ nhà.