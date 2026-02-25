Trâu đực lao ra đường húc nhiều người bị thương 25/02/2026 15:09

(PLO)- Con trâu đực ở thôn Xi Núc, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị bất ngờ lao ra đường, húc hai người dân bị thương.

Ngày 25-2, ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) thông tin trên địa bàn vừa xảy ra một vụ trâu húc khiến hai người bị thương.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 24-2, một con trâu đực từ thôn Xi Núc (xã Lao Bảo) chạy theo quốc lộ 9, di chuyển vào khu vực hai thôn Bích La Đông và Nại Cửu.

Hình AI minh họa.

Trong quá trình chạy trên đường, con trâu bất ngờ húc, khiến hai người dân bị thương. Chủ con trâu được xác định là bà NTT trú tại thôn Xi Núc.

Theo lãnh đạo UBND xã Lao Bảo, hiện sức khỏe của hai người bị trâu húc đã ổn định. Sau khi gây ra sự việc, con trâu tiếp tục di chuyển sang khu vực khác.

Các lực lượng chức năng đang theo dõi tình hình để có biện pháp xử lý.