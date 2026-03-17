Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và 13 bị can 17/03/2026 15:08

Chiều 17-3, Bộ Công an cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Bị can Đào Hữu Huyền.

Kết quả điều tra ban đầu xác định một số sai phạm có tổ chức như đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải trên diện tích hàng chục hecta tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng (Lào Cai). Hành vi này gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống người dân.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit trị giá hàng trăm tỉ đồng.

Đơn vị này cũng hạch toán ngoài sổ sách, che giấu doanh thu, gây thiệt hại thuế cho Nhà nước hàng chục tỉ đồng. Các vi phạm diễn ra trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận.

Bị can Phạm Văn Hùng.

Trên cơ sở đó, ngày 25-12-2025 và 14-3-2026, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “gây ô nhiễm môi trường”, “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố 14 bị can. Trong đó, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai bị khởi tố về ba tội: “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “gây ô nhiễm môi trường”.

Các bị can (từ trái qua phải): Nguyễn Thị Phương Anh; Phạm Thị Bích; Đặng Tiến Đức.

Bị can Phạm Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai bị khởi tố về hai tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “gây ô nhiễm môi trường”.

Ba bị can bị khởi tố về tội “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” gồm Trịnh Quốc Khánh, Giám đốc; An Văn Bắng, Giám đốc mỏ Khai trường 25 và Nguyễn Thị Hương, Kế toán trưởng Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Chi nhánh Lào Cai.

Các bị can (từ trái qua phải): Trịnh Quốc Khánh; An Văn Bắng và Nguyễn Thị Hương.

Chín bị can bị khởi tố về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” là Đào Hữu Duy Anh, Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc; Đào Thị Mai, Kế toán trưởng; Hoàng Thúy Hà, Kế toán và Nguyễn Thị Phương Anh, Thủ quỹ Tập đoàn Hóa chất Đức Giang; Phạm Thị Bích, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai; Đặng Tiến Đức, Giám đốc và Phạm Thị Bích Phương, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam; Trần Minh Tuấn, Giám đốc và Nguyễn Thị Phương Thảo, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông.

Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bảy bị can gồm: Phạm Thị Bích Phương, Đặng Tiến Đức, Đào Thị Mai, Hoàng Thúy Hà, Nguyễn Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Phương Thảo và Phạm Thị Bích. Bảy bị can còn lại bị bắt tạm giam.

Các bị can (từ trái qua phải): Phạm Thị Bích Phương; Trần Minh Tuấn; Nguyễn Thị Phương Thảo.

Sau khi VKSND Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can; đồng thời mở rộng điều tra, xác minh, kê biên, phong tỏa tài sản để phục vụ thu hồi cho Nhà nước.