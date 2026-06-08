Bắt giữ nhân viên giao hàng cướp giật iPhone 17 sau 4 giờ 08/06/2026 17:24

(PLO)- Thấy người phụ nữ sơ hở dùng iPhone 17 Pro Max ở chân cầu Tham Lương, một nhân viên giao hàng đã cướp giật tài sản rồi tăng ga bỏ chạy nhưng bị bắt sau bốn giờ.

Ngày 6-6, Công an phường Tây Thạnh, TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bàn giao NVN cho Cơ quan CSĐT xử lý về hành vi cướp giật tài sản theo quy định.

Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030”, Công an phường Tây Thạnh đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

N diễn lại hành vi cướp giật điện thoại iPhone 17 Pro Max. Ảnh: CA

Thông tin ban đầu, trưa 6-6, chị VTH đang dừng xe máy gần chân cầu Tham Lương, phường Tây Thạnh để nghe điện thoại thì bất ngờ bị một người đàn ông điều khiển xe máy áp sát, giật chiếc iPhone 17 Pro Max rồi tăng ga bỏ chạy.

Mặc dù nạn nhân tri hô và được người dân hỗ trợ truy đuổi nhưng nghi phạm đã nhanh chóng tẩu thoát. Sau đó, chị H đến Công an phường Tây Thạnh trình báo vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an phường Tây Thạnh đã chỉ đạo các tổ công tác phối hợp lực lượng trinh sát hình sự thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng.

N sau đó lẩn trốn qua nhiều tuyến đường nhưng vẫn không thoát. Ảnh: CA

Quá trình điều tra xác định sau khi gây án, nghi phạm liên tục di chuyển qua nhiều tuyến đường, hẻm nhỏ nhằm cắt đuôi và gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự hỗ trợ của người dân, chỉ sau 4 giờ truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm là NVN, đồng thời thu hồi chiếc điện thoại bị cướp giật.

Tại cơ quan công an, N khai nhận đang làm nghề giao hàng. Trên đường đi làm, thấy chị H sử dụng điện thoại bên đường, nghi phạm nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên thực hiện hành vi cướp giật.

Theo Công an phường Tây Thạnh, việc nhanh chóng truy xét, bắt giữ nghi phạm sau thời gian ngắn không chỉ góp phần thu hồi tài sản cho người bị hại mà còn thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, hạn chế sử dụng điện thoại tại những vị trí vắng người hoặc khi dừng xe sát lòng đường; đồng thời cài đặt ứng dụng “SOS An ninh trật tự Công an TP.HCM” để kịp thời phản ánh các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý nhanh các tình huống phát sinh.