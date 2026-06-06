TP.HCM: Phá đường dây sản xuất, buôn bán hơn 23.000 đôi dép giả hiệu Nike, Adidas, Crocs và Gucci 06/06/2026 18:05

(PLO)- Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Crocs và Gucci; thu giữ hơn 23.000 đôi dép giả trị giá hơn 2 tỉ đồng và khởi tố 5 người liên quan.

Ngày 6-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người để điều tra về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Các bị can gồm hai vợ chồng cầm đầu là Đặng Phước Đạt (30 tuổi), Vũ Thị Thu Thủy (27 tuổi, cùng ngụ xã Phú Hòa Đông, TP.HCM) và ba nhân viên là Vũ Thành Trung (25 tuổi), Trần Thị Gấm (20 tuổi), Nguyễn Tấn Trọng (26 tuổi).

Công an TP.HCM đã khởi tố Gấm, Thủy, Trung, Trọng, Đạt. Ảnh: CA

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ cùng chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP.HCM và Ban Giám đốc Công an TP.HCM về đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM đã tăng cường công tác nắm tình hình trên các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm.

Hơn 23.000 đôi dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng bị công an phát hiện, thu giữ trong chuyên án. Ảnh: CA

Qua công tác nghiệp vụ, đơn vị phát hiện và xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới đang được bảo hộ tại Việt Nam. Kết quả điều tra xác định đường dây này do Đặng Phước Đạt và vợ là Vũ Thị Thu Thủy tổ chức và điều hành.

Cuối tháng 5-2026, Phòng PC03 phối hợp Công an xã Phú Hòa Đông đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác kiểm tra hai địa điểm sản xuất của vợ chồng Đạt và Thủy trên địa bàn xã.

Số lượng lớn tem nhãn các thương hiệu nổi tiếng được phát hiện tại cơ sở sản xuất hàng giả. Ảnh: CA

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 23.000 đôi dép giả các nhãn hiệu Nike, Adidas, Crocs và Gucci, trị giá hơn 2 tỉ đồng, cùng số lượng lớn tem nhãn, phụ kiện, máy móc, công cụ và phương tiện phục vụ việc sản xuất hàng giả.

Cơ quan điều tra xác định đường dây sản xuất, buôn bán dép giả hoạt động từ giữa năm 2025 đến khi bị triệt phá. Ảnh: CA

Theo điều tra, từ tháng 6-2025 đến thời điểm bị phát hiện, Đạt và Thủy đã tổ chức sản xuất dép giả tại địa phương, thuê 14 người tham gia nhiều công đoạn khác nhau để hoàn thiện sản phẩm trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Nhiều sản phẩm mang nhãn hiệu Nike, Adidas, Crocs, Gucci giả mạo được tập kết tại xưởng sản xuất. Ảnh: CA

Cơ quan điều tra xác định số lượng dép giả được sản xuất và tiêu thụ là đặc biệt lớn, mang lại nguồn lợi bất chính lên đến hàng chục tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 4-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người để điều tra về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Ngoài Đặng Phước Đạt và Vũ Thị Thu Thủy, 3 bị can khác gồm Trung, Gấm và Trọng, là những người tham gia hoạt động sản xuất trong đường dây này.

Các đôi dép giả được hoàn thiện qua nhiều công đoạn trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Ảnh: CA

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan cũng như các đơn vị cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an TP.HCM, việc triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn này tiếp tục thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính và người tiêu dùng.