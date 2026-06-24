Công an TP.HCM tìm chủ xe mô tô liên quan vụ án đánh bạc 24/06/2026 12:57

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo tìm chủ sở hữu xe mô tô biển số 72H2-3567 đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra vụ án đánh bạc.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án đánh bạc được phát hiện ngày 22-3-2026 tại đường Thống Nhất, phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Công an TP.HCM tìm chủ xe mô tô liên quan vụ án đánh bạc. Ảnh: CA

Quá trình điều tra, cơ quan công an tạm giữ một xe mô tô biển số 72H2-3567, số khung DR10000000605, không xác định được số máy.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo ai là chủ sở hữu hợp pháp của xe mô tô nêu trên liên hệ Công an phường Vũng Tàu để làm việc.

Người dân liên hệ cán bộ thụ lý Lương Quốc Hoàn qua số điện thoại 0254.3852264.

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có người đến nhận, cơ quan điều tra sẽ xử lý tài sản theo quy định của pháp luật.