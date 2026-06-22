Nhóm người đập nát kính xe tải van sau tiếng còi xin vượt 22/06/2026 14:03

(PLO)- Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ nhóm người chặn đường đập phá xe tải van sau khi tài xế bóp còi xin vượt.

Ngày 22-6, Công an xã Bà Điểm đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định vụ việc nhóm người đập phá xe tải van.

Trước đó, cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô tải van đang dừng chờ đèn đỏ gần ngã tư Nguyễn Ảnh Thủ - Phan Văn Hớn. Lúc này, một nhóm khoảng ba người gồm cả nam lẫn nữ đứng vây quanh chiếc ô tô, liên tục lớn tiếng với tài xế.

Đỉnh điểm, một nam thanh niên trong nhóm hung hãn cầm mũ bảo hiểm đập mạnh làm vỡ nát phần cửa kính xe tải van rồi lên xe máy rời đi. Toàn bộ vụ việc được người đi đường dùng điện thoại ghi lại.

Nam thanh niên dùng nón bảo hiểm đập phá chiếc xe. Ảnh: H.TÂM

Theo chủ chiếc ô tô tải van, hơn 0 giờ ngày 22-6, xe đang lưu thông trên đường Nguyễn Ảnh Thủ thì gặp nhóm người trên chạy xe máy cùng chiều phía trước. Tài xế bấm còi ra tín hiệu xin vượt nhưng nhóm này không nhường đường. Khi xe đến khu vực gần ngã tư Nguyễn Ảnh Thủ - Phan Văn Hớn thì dẫn đến sự việc đập phá xe.

Kính chắn gió của xe bị vỡ. Ảnh: H.TÂM

Chủ xe khẳng định trước đó hai bên hoàn toàn không xảy ra bất kỳ va chạm giao thông nào. Ngay sau vụ việc, tài xế đã đến thẳng trụ sở Công an xã Bà Điểm để trình báo.

Thời gian qua, tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực do mâu thuẫn khi tham gia giao thông. Cơ quan chức năng đã xử lý nghiêm nhiều vụ việc cố ý làm hư hỏng tài sản hoặc gây rối trật tự công cộng xuất phát từ các lý do nhỏ nhặt như tiếng còi xe, ánh đèn pha hoặc va quẹt nhỏ. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh và kiềm chế bản thân khi xảy ra va chạm trên đường để tránh các hậu quả pháp lý đáng tiếc.