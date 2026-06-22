Thu giữ 100.000 dụng cụ sử dụng ma túy từ manh mối 10 nỏ thủy tinh 22/06/2026 09:00

(PLO)- Công an TP.HCM đã khởi tố 12 người, triệt phá đường dây sản xuất dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng cực lớn.

Ngày 22-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố, xử lý nhiều người liên quan đường dây sản xuất, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn.

Tang vật thu giữ gồm hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm các loại.

Từ 10 nỏ thủy tinh lộ diện đường dây quy mô lớn

Theo điều tra, đầu tháng 6-2026, Đội 3 thuộc Phòng PC04 phối hợp Công an phường Bình Tân kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường NTL, phường Bình Tân.

Lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM kiểm đếm số lượng lớn nỏ thủy tinh và dụng cụ phục vụ sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CA

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Hồ Thị Bảo Nhi và Huỳnh Văn Thắng có mặt trong nhà. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả hai dương tính với ma túy Methamphetamine.

Kiểm tra hiện trường, công an thu giữ hai gói ma túy, một nỏ thủy tinh dính ma túy, một bật lửa và 10 nỏ thủy tinh chưa qua sử dụng vừa được giao đến.

Từ chi tiết tưởng chừng nhỏ này, các trinh sát tiếp tục mở rộng xác minh nguồn gốc số dụng cụ trên. Quá trình điều tra cho thấy phía sau 10 nỏ thủy tinh là dấu hiệu của một hệ thống sản xuất, mua bán và cung cấp dụng cụ sử dụng ma túy hoạt động với quy mô lớn.

Công an lập hồ sơ, lấy lời khai xử lý những người liên quan. Ảnh: CA

Cùng thời điểm, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Tân Định phát hiện nhiều đầu mối nghi liên quan hoạt động mua bán, vận chuyển nỏ thủy tinh, bình thủy tinh và các dụng cụ phục vụ sử dụng trái phép chất ma túy. Các thông tin thu thập được có liên quan đến hướng điều tra của Phòng PC04.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an TP.HCM và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ toàn bộ đường dây.

Thành công của chuyên án thể hiện hiệu quả phương châm "lần theo dòng chảy của ma túy", kiên quyết truy xét đến cùng các mắt xích phát sinh tội phạm ma túy. Ảnh: CA

Bóc gỡ đường dây sản xuất khép kín

Quá trình đấu tranh chuyên án, công an xác định các nghi phạm đã hình thành đường dây hoạt động có tổ chức với sự phân công từ khâu cung cấp nguyên liệu, sản xuất, gia công, tập kết, vận chuyển đến tiêu thụ sản phẩm.

Theo cơ quan điều tra, các nghi phạm lợi dụng hoạt động kinh doanh hàng thủy tinh và một số mặt hàng dân dụng để sản xuất, mua bán số lượng lớn nỏ thủy tinh, coóng thủy tinh, bình hút thủy tinh, cân tiểu ly, túi zip, bật lửa và nhiều vật dụng khác phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Chỉ từ 10 nỏ thủy tinh phát hiện trong một vụ kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng đã bóc gỡ toàn bộ đường dây hoạt động khép kín. Ảnh: CA

Để che giấu hoạt động, các nghi phạm sử dụng điện thoại, mạng xã hội và các ứng dụng giao nhận hàng hóa để giao dịch, hình thành chuỗi cung cấp khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ.

Khám xét đồng loạt nhiều địa điểm trên các tuyến đường ÂC, LĐH, NTN, đường 28 và nhiều địa bàn khác, lực lượng chức năng thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm.

Trong đó có hơn 14.000 nỏ thủy tinh thành phẩm, gần 2.000 bình thủy tinh các loại, hàng chục nghìn ống và đoạn ống thủy tinh cùng số lượng lớn cân tiểu ly, túi zip, bật lửa, bình gas, bình oxy, máy tạo oxy, đầu khò và nhiều công cụ chuyên dụng phục vụ sản xuất.

Nhiều thiết bị chuyên dụng như bình oxy, đầu khò, máy tạo oxy được các nghi phạm sử dụng để sản xuất các sản phẩm bằng thủy tinh. Ảnh: CA

Cơ quan điều tra xác định Đàm Thị Mai giữ vai trò trung tâm trong việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ. Nhiều người khác tham gia các công đoạn sản xuất, giao nhận, quảng cáo, bán hàng, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm trong thời gian dài.

Dù biết rõ đây là các vật dụng thường được sử dụng trong việc sử dụng trái phép chất ma túy, các nghi phạm vẫn tổ chức sản xuất, mua bán nhằm thu lợi bất chính.

Khởi tố 12 người liên quan

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 12 người để điều tra về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy và sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an TP.HCM, việc phát hiện, bóc gỡ đường dây từ 10 nỏ thủy tinh đến hơn 100.000 mẫu vật bị thu giữ là minh chứng cho hiệu quả của phương châm đấu tranh "lần theo dòng chảy của ma túy" đang được đơn vị triển khai.

Hơn 14.000 nỏ thủy tinh thành phẩm được phát hiện tại các địa điểm sản xuất, tập kết của đường dây. Ảnh: CA

Cơ quan chức năng nhận định phía sau mỗi người sử dụng ma túy không chỉ có nguồn cung ma túy mà còn tồn tại hệ thống cung cấp phương tiện, dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Vì vậy, ngoài việc xử lý người sử dụng và các đối tượng mua bán ma túy, việc triệt phá các mắt xích sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ dụng cụ sử dụng ma túy là giải pháp quan trọng nhằm loại bỏ các điều kiện làm phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy.

Thành công của chuyên án cũng cho thấy hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong Công an TP.HCM, từ khâu phát hiện dấu hiệu ban đầu, xác lập chuyên án đến đấu tranh mở rộng, bóc gỡ toàn bộ đường dây, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.