An ninh trật tự

Phát hiện thi thể bé gái sơ sinh trước cổng chùa

(PLO)- Bé gái sơ sinh được bỏ trong chiếc giỏ đi chợ, đặt trước cổng chùa Phổ Quang, phường Nghĩa Lộ ở tỉnh Quảng Ngãi.
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Ngày 20-6, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra vụ một bé sơ sinh được phát hiện tử vong trước chùa Phổ Quang, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

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Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một giỏ đi chợ đặt trước chùa. Đến kiểm tra, họ thấy trong giỏ có một bé sơ sinh. Tuy nhiên, bé đã tử vong nên điện báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Nghĩa Lộ phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Nạn nhân được xác định là bé gái, chưa rõ thân nhân.

Hiện, vụ việc đang được làm rõ.

NGUYỄN YÊN
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