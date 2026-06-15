Gắp thành công con đỉa dài hơn 12 cm trong đường thở bé 8 tuổi 15/06/2026 19:53

(PLO)- Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi vừa gắp thành công một con đỉa còn sống, dài hơn 12 cm nằm sâu trong đường thở một bệnh nhi 8 tuổi.

Chiều 15-6, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết các bác sĩ khoa Nhi hô hấp vừa gắp thành công một con đỉa còn sống, dài hơn 12 cm nằm sâu trong đường thở của một bệnh nhi 8 tuổi ở xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Các bác sĩ vừa gắp thành công một con đỉa còn sống dài hơn 12 cm từ trong đường thở một bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Trước đó, sáng cùng ngày, bệnh nhi được gia đình đưa đến khám trong tình trạng khàn tiếng, ho nhiều và khó thở. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp nội soi đường thở, các bác sĩ phát hiện một dị vật bất thường nằm sâu trong hệ hô hấp của trẻ.

Ngay sau đó, bệnh nhi được hội chẩn với khoa Nhi hô hấp và chỉ định chuyển phòng mổ để tiến hành nội soi cấp cứu lấy dị vật.



Trong quá trình nội soi phế quản, ê-kíp phát hiện một con đỉa còn sống nằm tại vị trí carina - ngã ba khí quản, nơi phân chia thành hai phế quản trái và phải.

Theo các bác sĩ, con đỉa liên tục co duỗi, thò ra thụt vào trong đường thở, tiềm ẩn nguy cơ gây bít tắc hô hấp nghiêm trọng.

Sau khi xác định chính xác vị trí, các bác sĩ đã nhanh chóng và cẩn trọng gắp thành công con đỉa ra ngoài. Dị vật được lấy ra có chiều dài hơn 12 cm.

BS CKII Huỳnh Duy Thám, Trưởng khoa Nhi hô hấp, cho biết đây là trường hợp dị vật đường thở đặc biệt nguy hiểm. Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, con đỉa có thể tiếp tục hút máu, phát triển kích thước, gây tắc nghẽn đường thở, dẫn đến suy hô hấp nặng, thậm chí đe dọa tính mạng bệnh nhi.

Theo người nhà, trước đó trẻ từng đi tắm suối và có uống nước suối. Đây có thể là nguyên nhân khiến đỉa xâm nhập vào đường thở, bám lại và phát triển trong cơ thể.