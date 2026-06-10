Bệnh viện đa khoa Tâm Anh tạo 'làn sóng' người nước ngoài đến Việt Nam phẫu thuật 'siêu robot' 10/06/2026 08:00

(PLO)- Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ghi nhận 20% trong tổng số hàng ngàn ca phẫu thuật, can thiệp bằng các robot và “siêu máy” là kiều bào và người nước ngoài, cho thấy y tế Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực cạnh tranh với các nước có nền y học phát triển trong khu vực.

Chỉ 16 tiếng sau ca đại phẫu cắt tuyến tiền liệt chứa khối u ác tính bằng “siêu robot” Da Vinci Xi tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, ông Donald, 67 tuổi, đã có thể tự đứng dậy và đi lại, xuất viện sau 3 ngày. Trước đó, ông khám ở Canada phát hiện chỉ số kháng nguyên tuyến tiền liệt (PSA) tăng cao nên sang Việt Nam khám chuyên sâu và điều trị.

Ông Donald hồi phục nhanh sau 1 ngày phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM. Ảnh: BVCC

Trường hợp khác, chị Thúy, 50 tuổi, Việt kiều Mỹ, nhiều năm chịu đựng tình trạng sa tử cung và bàng quang độ 2-3. Bác sĩ ở Mỹ tư vấn cắt tử cung, chị quyết định về Việt Nam, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM điều trị bảo tồn.

Nhờ sự hỗ trợ đắc lực của robot Da Vinci Xi thế hệ mới, BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đã phẫu thuật khôi phục vị trí và chức năng bình thường của các tạng bị sa, thay vì phẫu thuật cắt bỏ tử cung.

Đây là 2 trong số hàng ngàn người bệnh quốc tế đã được điều trị thành công bằng dàn “siêu robot” tại Bệnh viện Tâm Anh. Không chỉ phục vụ tốt số lượng lớn người bệnh trong nước, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đang kiến tạo một làn sóng “du lịch y tế ngược” mạnh mẽ khi ngày càng nhiều người nước ngoài đến đây để khám, chữa bệnh, đặc biệt phẫu thuật công nghệ cao. Hiện, kiều bào và người nước ngoài về Việt Nam để đăng ký phẫu thuật robot các loại tại Tâm Anh đã lên đến gần 20% tổng số ca phẫu thuật.

Đồng thời, các chuyên gia của Tâm Anh cũng được mời đến các nước trong khu vực để đào tạo, chuyển giao công nghệ phẫu thuật bằng robot và tiếp nhận các bác sĩ quốc tế đến để học về các công nghệ khám chữa bệnh tối tân này. Điều này cho thấy tín hiệu tích cực khi y tế Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực cạnh tranh ở nhiều lĩnh vực với các nước có nền y học phát triển trong khu vực và trên thế giới, hiện thực hóa Nghị quyết số 72 NQ/TW về phát triển đột phá y tế Việt Nam trong thời đại mới.

Bệnh viện Tâm Anh là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sở hữu đồng thời hai hệ thống robot Da Vinci Xi thế hệ mới, cùng hàng loạt “siêu robot” và máy móc tối tân như robot phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống Modus V Synaptive, robot thay khớp chủ động Cuvis-Joint, robot can thiệp tim - mạch máu Artis Pheno, hệ thống xét nghiệm, giải phẫu bệnh, “siêu máy” chụp CT hơn 100.000 lát cắt, hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 - 3 Tesla ứng dụng AI…

PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc Chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, với thế mạnh quy tụ các “siêu máy”, “siêu robot” cùng các chuyên gia đầu ngành, Tâm Anh thuận lợi hình thành trung tâm phẫu thuật robot quy mô lớn, mở rộng cơ hội điều trị chất lượng cao cho người bệnh trong nước và thu hút bệnh nhân quốc tế ngày càng nhiều.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiên phong đầu tư hệ sinh thái các robot phẫu thuật và can thiệp điều trị hiện đại. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Tâm Anh đã thực hiện hàng ngàn ca can thiệp, phẫu thuật có sự hỗ trợ của nhiều hệ thống robot, máy móc hiện đại. Riêng trong năm đầu tiên triển khai hệ thống Da Vinci Xi, gần 400 ca mổ thành công được thực hiện ở các chuyên khoa tiết niệu, tiêu hóa, ngoại lồng ngực và sản phụ khoa. Tỷ lệ thành công các ca mổ đạt mức tối ưu, tỷ lệ mất máu tối thiểu (giảm hơn 70% so với mổ mở), kiểm soát biến chứng sau mổ gần như tuyệt đối, rút ngắn thời gian nằm viện chỉ còn 3 - 5 ngày và giảm đáng kể chi phí hậu phẫu.

Ngoài ra, nếu một ca phẫu thuật robot tại Singapore có giá gần 60.000 USD thì tại Bệnh viện Tâm Anh chỉ dao động từ 5.000 - 8.000 USD với cùng tiêu chuẩn công nghệ và chuyên môn quốc tế. Đặc biệt, từ năm 2026, nhiều kỹ thuật phẫu thuật robot tại đây đã được bảo hiểm y tế hỗ trợ thanh toán một phần chi phí, giúp “bình dân hóa” giá thành y tế công nghệ cao, mở ra cơ hội bình đẳng tiếp cận các thành tựu y học tiên tiến thế giới cho bệnh nhân ngay tại Việt Nam.