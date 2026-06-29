Vĩnh biệt GS Nguyễn Đình Hối, người đặt nền móng mô hình Trường – Viện đầu tiên của Việt Nam 29/06/2026 15:10

(PLO)- Nhà giáo Nhân dân, GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối từ trần, để lại di sản đồ sộ về giáo dục y khoa, quản trị bệnh viện và y đức, trở thành tấm gương cho nhiều thế hệ thầy thuốc Việt Nam.

Ngày 29-6, Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vô cùng thương tiếc báo tin Nhà giáo Nhân dân, GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối, nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, Giám đốc đầu tiên Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, đã từ trần vào lúc 2 giờ 03 phút ngày 29-6-2026, hưởng thọ 92 tuổi.

Người kiến tạo nền giáo dục y khoa hiện đại

GS Nguyễn Đình Hối sinh ngày 2-1-1936, quê quán Thanh Hóa. Sau thời gian lâm bệnh, dù được tập thể y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tận tình chăm sóc và gia đình hết lòng quan tâm, ông đã qua đời do tuổi cao, sức yếu.

GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối. Ảnh: BVCC

Theo Đại học Y Dược TP.HCM, sự ra đi của ông là mất mát lớn đối với ngành y tế Việt Nam, nhà trường, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cùng nhiều thế hệ học trò, đồng nghiệp và người bệnh.

Nhà trường đánh giá GS Nguyễn Đình Hối là nhà khoa học tài năng, người thầy lỗi lạc đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giáo dục và y học Việt Nam, đồng thời là nhà quản trị có tầm nhìn vượt thời gian, người đặt nền móng cho mô hình Trường – Viện đầu tiên tại Việt Nam và cho sự hình thành, phát triển của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Trong suốt cuộc đời cống hiến, ông để lại nhiều dấu ấn trong khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng môi trường y khoa nhân văn, chuẩn mực. Không chỉ đào tạo nhiều thế hệ cán bộ y tế, học viên, sinh viên, ông còn truyền lại những giá trị về y đức, tinh thần phụng sự và trách nhiệm của người thầy thuốc đối với cộng đồng.

GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối cùng ê kíp trong một ca phẫu thuật, ghi dấu hình ảnh người thầy thuốc tận tâm với chuyên môn và người bệnh. Ảnh: BVCC

Theo Đại học Y Dược TP.HCM, di sản của GS Nguyễn Đình Hối không chỉ là các công trình khoa học, giáo trình hay thành tựu chuyên môn mà còn là hệ giá trị bền vững về trí tuệ, lòng nhân ái và tinh thần tận hiến cho ngành y.

GS Nguyễn Đình Hối sinh ra trong một gia đình trí thức giàu truyền thống hiếu học tại xã Tân Dân, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1954, sau khi hòa bình lập lại, ông đỗ thủ khoa cả Trường Đại học Sư phạm và Đại học Y khoa Hà Nội, trước khi quyết định theo đuổi ngành y với mong muốn chữa bệnh cứu người.

Tốt nghiệp bác sĩ năm 1960, ông được giữ lại công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội, sau đó chuyển sang Bộ môn Ngoại dưới sự hướng dẫn trực tiếp của GS Tôn Thất Tùng. Trong 10 năm làm Trưởng phiên trực Bệnh viện Việt Đức và 8 năm đảm nhiệm vai trò bác sĩ tham vấn, ông được đánh giá là một trong những học trò xuất sắc của GS Tôn Thất Tùng.

Năm 1981, theo lời mời của GS Trương Công Trung, ông chuyển vào công tác tại Đại học Y Dược TP.HCM. Từ giảng viên Bộ môn Ngoại, Trưởng khoa Y đến Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM giai đoạn 1993-2007, GS Nguyễn Đình Hối luôn là người tiên phong đổi mới giáo dục y khoa.

GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối phát biểu tại Lễ khai trương Phòng khám Đa khoa Trường Đại học Y Dược TP.HCM. Ảnh: BVCC

Dưới sự dẫn dắt của ông, Đại học Y Dược TP.HCM phát triển từ ba khoa thành bảy khoa với bảy chuyên ngành đào tạo, đặt nền móng cho mô hình đại học đa ngành, đa trung tâm và tiên phong chuẩn hóa năng lực sư phạm y học tại khu vực phía Nam.

Song song với công tác quản lý, ông dành nhiều tâm huyết cho nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông là tác giả sáu sách chuyên khảo, chủ biên 10 tập Bài giảng Bệnh học Ngoại khoa, bộ Bách khoa thư bệnh học, đồng thời tham gia biên soạn nhiều từ điển y học. Ông chủ nhiệm nhiều đề tài khoa học cấp thành phố, cấp bộ, cấp nhà nước và công bố hơn 70 công trình chuyên ngành.

Hàng trăm bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ và tiến sĩ đã được ông trực tiếp đào tạo. Ông cũng sáng lập Câu lạc bộ Sức khỏe và Đời sống nhằm đưa kiến thức y học đến gần hơn với người dân.

GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối cùng các đại biểu tại Lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Ảnh: BVCC

Đặt nền móng Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Dấu ấn nổi bật nhất trong sự nghiệp quản trị của GS Nguyễn Đình Hối là hiện thực hóa mô hình Trường – Viện đầu tiên tại Việt Nam.

Từ khát vọng nhiều năm ấp ủ về một bệnh viện trực thuộc trường đại học để kết hợp đào tạo, khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học, ông đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM theo mô hình không sử dụng ngân sách nhà nước.

Trên cương vị vừa là Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, vừa là Giám đốc đầu tiên của bệnh viện, ông đã đưa Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trở thành cơ sở y tế lớn, là nơi người thầy vừa giảng dạy, vừa điều trị người bệnh, vừa nghiên cứu khoa học.

GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối hướng dẫn thực hành chuyên môn cho các thế hệ học trò. Ảnh: BVCC

Theo Đại học Y Dược TP.HCM, hình ảnh GS Nguyễn Đình Hối đội mũ bảo hộ, cầm xẻng trong lễ khởi công bệnh viện năm 2006 đã trở thành biểu tượng của tinh thần dấn thân, dám nghĩ, dám làm và khát vọng đưa tri thức y khoa phục vụ cộng đồng.

Ngoài công tác tại trường, ông còn giữ nhiều trọng trách như Chủ tịch Hội đồng Khoa học kỹ thuật Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học y dược, Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Y học, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Nội soi Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Ngoại khoa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, Chủ tịch Hội Ngoại khoa TP.HCM và Hội Khoa học Tiêu hóa TP.HCM.

Nhà trường cho biết, bên cạnh sự nghiệp chuyên môn, GS Nguyễn Đình Hối luôn được đồng nghiệp và học trò kính trọng bởi sự gần gũi, bao dung và tận tâm. Ông thường căn dặn học trò: "Học kỹ thuật mổ ba đến năm năm là có thể thành thạo, nhưng học để không mổ mà bệnh nhân vẫn khỏe là phải học cả cuộc đời." Ông cũng luôn nhấn mạnh: "Y đức không phải là lời nói suông, y đức thể hiện trong cách đối nhân xử thế, điều trị toàn diện người bệnh chứ không phải điều trị bệnh".

Đại học Y Dược TP.HCM nhận định những giá trị về tri thức, quản trị và lòng nhân ái mà GS Nguyễn Đình Hối để lại sẽ tiếp tục được các thế hệ thầy thuốc kế thừa, trở thành kim chỉ nam trên hành trình giỏi y thuật, vững y lý, sáng y đức.