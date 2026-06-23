Người bệnh sỏi thận hưởng lợi từ kỹ thuật tán sỏi ít xâm lấn 23/06/2026 11:02

(PLO)- Bệnh viện An Bình vừa triển khai thành công kỹ thuật nội soi tán sỏi thận bằng ống soi mềm, giúp điều trị sỏi ở vị trí khó tiếp cận, giảm xâm lấn, ít đau và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Ngày 23-6, Bệnh viện An Bình (TP.HCM) cho biết vừa triển khai thành công kỹ thuật nội soi tán sỏi thận bằng ống soi mềm cho một bệnh nhân nữ lớn tuổi có tiền sử sỏi thận tái phát nhiều lần.

Đây là một trong những kỹ thuật tiết niệu hiện đại đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều trung tâm tiết niệu lớn, cho phép tiếp cận những vị trí sỏi nằm sâu trong thận mà trước đây thường phải can thiệp bằng các phương pháp xâm lấn hơn.

Người bệnh là HTN (72 tuổi), có tiền sử sỏi thận kéo dài nhiều năm. Một tháng trước, bà nhập viện do đau quặn thận và sốt. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy sỏi tắc nghẽn gây ứ nước thận kèm tình trạng nhiễm khuẩn nặng, buộc phải thực hiện các thủ thuật giải áp thận cấp cứu nhằm bảo tồn chức năng thận và kiểm soát nhiễm trùng.

Bệnh viện An Bình triển khai thành công kỹ thuật nội soi tán sỏi thận bằng ống soi mềm. Ảnh: BVCC

Trong lần tái khám gần đây, các bác sĩ ghi nhận viên sỏi kích thước lớn nằm sâu trong hệ thống đài thận. Đây là vị trí tương đối khó tiếp cận bằng các phương pháp nội soi ống bán cứng thông thường.

Sau khi hội chẩn, ê-kíp điều trị quyết định lựa chọn phương pháp nội soi tán sỏi bằng ống soi mềm nhằm xử lý sỏi theo hướng ít xâm lấn nhất cho người bệnh.

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi ê-kíp Đơn vị Tiết niệu Bệnh viện An Bình dưới sự phụ trách chuyên môn của ThS.BS CKI Trần Quốc Phong, Trưởng Đơn vị Tiết niệu.

Trong quá trình can thiệp, ống soi mềm được đưa theo đường tự nhiên qua niệu đạo, bàng quang, niệu quản lên đến hệ thống đài bể thận. Với khả năng uốn cong linh hoạt, thiết bị có thể tiếp cận hầu hết các đài thận, kể cả những vị trí khó tiếp cận trước đây.

Sau khi xác định vị trí sỏi, các bác sĩ sử dụng năng lượng laser để tán vụn sỏi và lấy bỏ các mảnh sỏi phù hợp. Toàn bộ quá trình được thực hiện mà không cần đường mổ ngoài da.

Theo ThS.BS CKI Trần Quốc Phong, ưu điểm lớn nhất của nội soi thận bằng ống soi mềm là khả năng tiếp cận những viên sỏi nằm sâu trong thận thông qua đường tự nhiên của cơ thể. So với các phương pháp phẫu thuật truyền thống trước đây, người bệnh ít đau hơn, giảm nguy cơ biến chứng liên quan đến đường mổ và thời gian hồi phục nhanh hơn.

Đây là kỹ thuật đã được triển khai tại nhiều trung tâm tiết niệu lớn trong nước và trên thế giới. Việc đưa kỹ thuật này vào thực hiện tại Bệnh viện An Bình giúp người bệnh có thêm lựa chọn điều trị ít xâm lấn, đặc biệt đối với những trường hợp sỏi nằm ở các vị trí khó tiếp cận hoặc người bệnh lớn tuổi cần hạn chế tối đa sang chấn phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, bà HTN hồi phục thuận lợi, không ghi nhận biến chứng đáng kể. Người bệnh có thể vận động sớm, ăn uống bình thường và bày tỏ sự hài lòng vì không phải trải qua một cuộc mổ lớn như những lo lắng trước đó.

Theo các bác sĩ chuyên khoa tiết niệu, sỏi thận là bệnh lý phổ biến tại Việt Nam và có xu hướng tái phát nếu không được theo dõi lâu dài. Nhiều trường hợp chỉ đi khám khi xuất hiện đau nhiều, sốt hoặc biến chứng nhiễm trùng, trong khi sỏi đã tồn tại âm thầm từ trước đó.

Đối với những trường hợp sỏi gây ứ nước thận, nhiễm trùng tái diễn hoặc ảnh hưởng chức năng thận, việc điều trị kịp thời có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tránh nguy cơ suy giảm chức năng thận lâu dài. Sự phát triển của các kỹ thuật nội soi hiện đại giúp ngày càng nhiều bệnh nhân được điều trị hiệu quả hơn với mức độ xâm lấn thấp hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ và siêu âm hệ tiết niệu khi có các triệu chứng như đau hông lưng, tiểu máu, tiểu buốt hoặc nhiễm trùng tiết niệu tái phát. Việc phát hiện và xử lý sỏi từ giai đoạn sớm không chỉ giúp giảm chi phí điều trị mà còn góp phần bảo tồn chức năng thận về lâu dài.

Việc triển khai thành công kỹ thuật nội soi tán sỏi thận bằng ống soi mềm là bước phát triển tiếp theo của Đơn vị Tiết niệu Bệnh viện An Bình sau khi được thành lập, góp phần mở rộng danh mục các kỹ thuật tiết niệu ít xâm lấn và nâng cao khả năng điều trị cho người bệnh ngay tại bệnh viện.