9 bệnh ung thư khó chữa nhất 13/06/2026 06:00

(PLO)- Tiên lượng sống của người bệnh ung thư phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giai đoạn bệnh, độ tuổi, thể trạng, khả năng đáp ứng với phương pháp điều trị, loại ung thư mắc phải.

Ngay cả khi được phát hiện và điều trị sớm, một số loại ung thư vẫn có thể gây ra nhiều khó khăn trong quá trình điều trị, có tỉ lệ tử vong cao. Điểm chung của các loại ung thư này là tiến triển âm thầm, ít biểu hiện rõ ràng trong giai đoạn đầu, khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn muộn.

1. Ung thư phổi

Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư khó chữa nhất do đặc tính tiến triển âm thầm và khả năng di căn sớm. Giai đoạn đầu, bệnh hầu như không gây ra triệu chứng rõ ràng hoặc dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý hô hấp thông thường.

Phần lớn trường hợp phát hiện bị ung thư khi bệnh đã bước vào giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn.

2. Ung thư gan

Ung thư gan là dạng ung thư phổ biến trên thế giới, nó thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng rõ ràng. Người bị ung thư gan thường phát hiện bệnh khi đã bước sang giai đoạn muộn hoặc di căn, lúc này điều trị trở nên khó khăn.

Ung thư gan thường xuất hiện trên nền gan đã bị tổn thương nặng do viêm gan B, viêm gan C hoặc xơ gan. Khi đó, chức năng gan bị suy giảm nghiêm trọng khiến cơ thể người bị ung thư không đáp ứng tốt với các phương pháp điều trị. Tế bào ung thư gan có khả năng phát triển nhanh và di căn sớm, bệnh vẫn có nguy cơ tái phát dù đã phẫu thuật cắt bỏ khối u. Đây cũng là lý do góp phần giải thích vì sao ung thư gan là một trong các loại ung thư khó chữa​.

3. Ung thư dạ dày

Ở giai đoạn đầu, ung thư dạ dày dễ bị nhầm với các tình trạng rối loạn tiêu hóa, bệnh lý tiêu hóa thông thường do có các triệu chứng tương tự như đầy hơi, khó tiêu, buồn nôn, đau vùng thượng vị… Nhiều người bệnh thường bỏ qua các triệu chứng này làm kéo dài thời gian phát hiện và can thiệp, khiến việc điều trị về sau khó khăn hơn.

Ung thư dạ dày giai đoạn đầu dễ bị nhầm lẫn với một số bệnh tiêu hóa thông thường khiến việc điều trị trở nên khó khăn.

Bệnh ung thư dạ dày còn khó chữa do tiền sử viêm loét dạ dày mạn tính ở người bệnh. Trước khi mắc bệnh, một số người có thói quen ăn uống nhiều muối, thường xuyên dùng thực phẩm chế biến sẵn khiến dạ dày yếu đi, không đáp ứng tốt với các phương pháp chăm sóc và điều trị ung thư.

4. Ung thư thực quản

Trong số các dạng ung thư khó chữa nhất, ung thư thực quản thường khó khăn trong điều trị. Phần lớn trường hợp phát hiện bị ung thư ở giai đoạn muộn, khi khối u đã xâm lấn sâu vào thành thực quản hoặc di căn sang hạch, gan, phổi.

Quá trình điều trị ung thư thực quản thường gặp nhiều khó khăn còn do vị trí giải phẫu phức tạp (nằm sát khí quản và tim), việc mổ loại bỏ khối u tiềm ẩn nhiều rủi ro và khó phẫu thuật triệt để. Tế bào ung thư thực quản có khả năng lan nhanh qua đường bạch huyết, dẫn đến tỉ lệ tái phát cao.

Ung thư não là một trong những bệnh ung thư khó chữa nhất do ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương – cơ quan điều khiển mọi hoạt động sống của cơ thể. Khối u trong não dù là lành tính hay ác tính đều có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng, ví dụ như khiến người bệnh bị rối loạn vận động, suy giảm trí nhớ, thay đổi hành vi hoặc mất khả năng nhận thức…

Khối u não thường nằm ở những vị trí khó can thiệp phẫu thuật, tạo ra thách thức lớn trong điều trị. Điều trị ung thư não cần có bác sĩ giàu kinh nghiệm, kết hợp với công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến và các phương pháp điều trị đa mô thức để có thể cải thiện hiệu quả và tiên lượng sống cho người bệnh ở mức tối đa.

6. Ung thư tuyến tụy

Ung thư tuyến tụy là một trong những dạng ung thư khó chữa hiện nay, tỉ lệ sống sau 5 năm thường thấp hơn nhiều loại ung thư. Bệnh gần như không có triệu chứng đặc hiệu trong giai đoạn đầu. Khi được phát hiện phần lớn đã ở giai đoạn muộn, phẫu thuật để điều trị gần như không còn khả thi.

Khối u ở tuyến tụy thường khó để phát hiện nhưng lại có tốc độ phát triển nhanh, khả năng di căn và kháng điều trị cao. Điều này làm cho các phương pháp điều trị ung thư như hóa trị hoặc xạ trị khó đạt hiệu quả tối ưu.

7. Ung thư túi mật

Ung thư túi mật thường chỉ được phát hiện tình cờ qua siêu âm hoặc trong quá trình phẫu thuật điều trị bệnh lý khác. Khi người bệnh bắt đầu có những biểu hiện rõ ràng như vàng da, đau hạ sườn phải, sụt cân hoặc buồn nôn kéo dài…, ung thư túi mật có thể đã ở giai đoạn muộn, di căn.

Điều trị ung thư túi mật gặp nhiều khó khăn thường do khối u xâm lấn nhanh vào gan, ống mật chủ hoặc các cơ quan lân cận, làm ảnh hưởng đến hiệu quả phẫu thuật, hóa trị và xạ trị.

8. Ung thư trung biểu mô

Ung thư trung biểu mô là một dạng ung thư hiếm gặp nhưng nguy hiểm và khó điều trị. Khi bệnh được phát hiện, phần lớn trường hợp đã ở giai đoạn muộn, tiên lượng sống thường thấp (khoảng 5-10%).

Các triệu chứng ung thư trung biểu mô thường gặp như khó thở, đau ngực, ho dai dẳng… dễ bị nhầm với các bệnh lý hô hấp khác, càng gây ra nhiều khó khăn trong chẩn đoán và điều trị.

9. Bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính

Bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính là một dạng ung thư máu thường có tiến triển nhanh và khả năng kháng điều trị cao. Đây là hai yếu tố chính khiến bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính trở thành một trong các loại ung thư khó chữa​. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển nặng chỉ trong vài tuần hoặc vài tháng.

Do đặc tính tiến triển nhanh, dễ tái phát và đáp ứng điều trị kém ở một số người bệnh, bạch cầu dòng tủy cấp tính là thách thức lớn trong điều trị ung thư máu hiện nay. Việc điều trị bệnh lý này đòi hỏi có phác đồ cá nhân hóa và cần được bác sĩ theo dõi chặt chẽ trong suốt quá trình chữa trị.