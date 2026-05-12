Tác hại của tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng về 12/05/2026 08:42

(PLO)- Tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng về tưởng như giúp “giải nhiệt” nhanh nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Dạo gần đây thời tiết nắng nóng kéo dài, tôi hay làm việc ngoài trời và cơ thể đổ nhiều mồ hôi. Vì vậy khi về đến nhà tôi thường tắm nước lạnh ngay để giải nhiệt, như vậy có ảnh hưởng sức khỏe không, thưa bác sĩ? (Mạnh Hùng, 42 tuổi, ngụ Long An).

Trả lời

Trong mùa nắng nóng, nhiều người có thói quen tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng hoặc sau khi vận động mạnh. Hành động này tưởng như giúp giải nhiệt nhanh nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cơ thể.

Khi cơ thể đang nóng và mạch máu ngoài da giãn rộng, việc tiếp xúc đột ngột với nước lạnh có thể gây co mạch nhanh. Sự thay đổi đột ngột này có thể làm rối loạn tuần hoàn tạm thời, ảnh hưởng đến việc cung cấp máu cho các cơ quan trong cơ thể, trong đó có thận.

Tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng về tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cơ thể. Ảnh minh họa: Internet

Dù không phải là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh thận, nhưng nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền tim mạch, nguy cơ rối loạn tuần hoàn có thể tăng lên.

Một vấn đề đáng tiếc là nhiều dấu hiệu cảnh báo sớm tổn thương thận trong mùa nóng thường bị bỏ qua. Ví dụ như nước tiểu sẫm màu, có mùi nồng, lượng nước tiểu ít hơn bình thường, hoặc cảm giác tiểu rát nhẹ.

Một số người lại có biểu hiện khát nước liên tục dù đã uống nhiều, kèm theo mệt mỏi, đau vùng thắt lưng hoặc đau âm ỉ vùng hông. Đây có thể là những dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thiếu nước nghiêm trọng hoặc thận đang phải làm việc quá tải. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như trên, nên đi kiểm tra sớm để phát hiện và xử lý kịp thời.

Cái nóng của thời tiết đôi khi chỉ khiến chúng ta khó chịu trong chốc lát, nhưng những tác động âm thầm của nó đối với cơ thể, đặc biệt là với thận, lại có thể kéo dài hơn nhiều. Hiểu đúng và phòng ngừa đúng chính là cách đơn giản nhất để bảo vệ sức khỏe của chính mình trong những ngày nắng nóng khắc nghiệt.

ThS.BS NGÔ VĂN TÂN, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM – Cơ sở 3