5 siêu thực phẩm giúp giảm đường trong máu 09/04/2026 15:47

Lượng đường trong máu cao hay tăng đường huyết có thể gây ra các biến chứng sức khỏe lâu dài như bệnh tim mạch, tổn thương thần kinh, nhiễm trùng nướu và thậm chí là các vấn đề về mắt.

Tăng đường huyết cũng có thể làm hỏng mạch máu, do đó làm tăng khả năng mắc bệnh tim, đột quỵ và bệnh thận.

Chế độ ăn uống lành mạnh giúp giảm đường trong máu, giảm cân, giảm huyết áp và cải thiện sức khỏe tổng thể. 5 loại thực phẩm sau đây nếu được dùng thường xuyên sẽ giúp cải thiện sức khỏe đáng kể.

- Các loại quả mọng: Những thực phẩm như quả việt quất cung cấp chất xơ và chất chống oxy hóa có tác dụng hỗ trợ làm giảm lượng đường trong máu và chứng viêm. Còn dâu tây lại có tác dụng hỗ trợ giảm biến chứng tiểu đường đối với thận và tổn thương thần kinh, trong khi ăn nhiều quả mâm xôi sẽ giúp giảm tình trạng kháng insulin của người béo phì.

Việc ăn các loại quả mọng nói chung kết hợp với các bữa ăn ít tinh bột giúp giảm lượng đường trong máu.

- Các loại hạt: Phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ, nếu ăn hạt dẻ cười sẽ giúp giảm lượng đường máu tốt hơn nhóm bánh mỳ nguyên hạt.

Việc ăn các loại hạt mỗi ngày sẽ giúp giảm chỉ số cơ thể BMI và nguy cơ tiểu đường.

- Rau lá xanh: Các loại rau có lượng calo thấp và chứa nhiều magie, giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Các loại rau có màu sẫm như cải xoăn cung cấp vitamin A, C, E, canxi và sắt.

Rau xanh nói chung chứa nhiều kali, rất có lợi vì vitamin K làm thư giãn mạch máu và giảm huyết áp. Chất xơ trong rau cũng có thể cải thiện lượng đường trong máu.

- Rau không tinh bột: Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ khuyến nghị nên ăn lượng rau bằng 1/2 khẩu phần ăn với các loại rau không chứa tinh bột như măng tây, bông cải xanh, đậu xanh, bí và nấm.

- Các loại ngũ cốc: Yến mạch và các loại ngũ cốc nguyên hạt khác chứa nhiều folate, crom, vitamin B và magie. Ngoài ra, những thực phẩm này còn chứa nhiều chất xơ hòa tan, ít đường hơn các loại carbohydrate khác, giúp làm giảm cholesterol, cải thiện sức khỏe.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế)