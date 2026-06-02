Peel da có ăn được thịt gà không? 02/06/2026 10:10

(PLO)- Ăn thịt gà sau peel da thường không gây bất kỳ rủi ro nào về khả năng phục hồi. Ngược lại, thịt gà còn cung cấp nhiều protein, giúp quá trình lành thương diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

Thưa bác sĩ, sau khi peel da có được ăn thịt gà không, nếu kiêng thì cần kiêng trong bao lâu để da phục hồi tốt nhất?

Trả lời

Người vừa peel da hoàn toàn có thể ăn thịt gà, không cần phải kiêng cử gì, trừ khi có dặn dò đặc biệt từ bác sĩ với một số người có tiền sử dị ứng. Thịt gà là nguồn cung cấp protein tốt, hỗ trợ quá trình tái tạo mô da, giúp da phục hồi nhanh hơn.

Ăn thịt gà sau peel có thể gặp rủi ro gì?

Ăn thịt gà sau peel da thường không gây bất kỳ rủi ro nào về khả năng phục hồi. Ngược lại, thịt gà còn cung cấp nhiều protein, giúp quá trình lành thương diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

Tuy chưa có bằng chứng y học hay nghiên cứu, nhưng một số người theo quan niệm dân gian vẫn cho rằng ăn thịt gà khi bị thương có thể gặp một số tình trạng như:

Khiến da gặp tình trạng sẹo lồi.

Gây thâm da sau khi lành thương.

Gây “độc” da, khiến da dễ viêm nhiễm hơn.

Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên cứu thực chứng để khẳng định những quan niệm này đúng. Do đó, người vừa peel da vẫn có thể yên tâm ăn thịt gà mà không cần quá lo lắng về vấn đề trên.

Trên thực tế, vẫn có rủi ro tiềm ẩn trong một số trường hợp cụ thể. Dưới đây là những rủi ro có thể xảy ra, nhưng không phải ai cũng gặp:

Một số người có cơ địa dễ dị ứng hoặc đang trong tình trạng da nhạy cảm sau peel, khi ăn thịt gà (đặc biệt là gà công nghiệp, gà chiên rán nhiều dầu mỡ) có thể cảm thấy da ngứa, nổi mẩn, chậm bong da…

Thịt gà khi được chế biến với nhiều gia vị, đặc biệt là đường, dầu mỡ có thể làm tăng tình trạng viêm trên da nếu có.

Những trường hợp có thể ăn thịt gà sau peel

Hầu hết trường hợp vừa thực hiện xong đều có thế ăn thịt gà mà không cần phải lo lắng đến quá trình hồi phục sau peel. Do thịt gà thường không gây ảnh hưởng đến quá trình hồi phục da. Tuy nhiên, nên ưu tiên ăn thịt được chế biến đơn giản, ít gia vị, dầu mỡ. Nếu cần thiết, bác sĩ sẽ lên danh sách những thực phẩm không nên ăn sau peel cho khách hàng.

Những trường hợp nên tránh ăn thịt gà sau peel

Việc ăn thịt gà sau peel thường không gây hại, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt, có thể gây rủi ro nhẹ đến trung bình. Ví dụ người dị ứng với thịt gà, việc ăn thịt gà có thể gây ngứa ngáy, khô nứt, nổi mụn nước… khiến da mới peel dễ kích ứng và tổn thương nặng hơn.

Người bệnh nên trao đổi cụ thể với bác sĩ Da liễu – Thẩm mỹ Da về tiền sử dị ứng hay các vấn đề sức khỏe đang gặp phải để tránh tác dụng phụ và biến chứng có thể gặp khi peel.

Sau peel da ăn thịt gà như thế nào cho đúng?

Dù thịt gà có thể không gây ảnh hưởng đến quá trình lành thương, nhưng cách chế biến có thể ảnh hưởng. Sau khi peel da, cần ăn đúng cách để tránh kích ứng, hỗ trợ phục hồi da tốt hơn:

Nên ưu tiên thịt gà luộc, hấp, ít gia vị, để giữ nguyên lượng đạm tốt nhất, hạn chế nguy cơ về hồi phục da.

Tránh những cách chế biến nhiều dầu mỡ, gia vị (đặc biệt là đường) như chiên rán.

Ths.BS VŨ THỊ THÙY TRANG, Bác sĩ Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM