Chăm sóc trẻ mắc tay chân miệng tại nhà 07/04/2026 09:05

(PLO)- Chuyên gia chia sẻ những lưu ý quan trọng khi chăm sóc trẻ mắc tay chân miệng được chỉ định theo dõi tại nhà, chú ý dấu hiệu nặng để kịp thời đi bệnh viện.

Con trai tôi 5 tuổi mắc tay chân miệng, đã đi khám và được bác sĩ chỉ định theo dõi tại nhà. Khi chăm sóc trẻ tại nhà cần những lưu ý những gì, thưa bác sĩ? (Hồng Vân, 45 tuổi, ngụ TP.HCM)

Khi mắc tay chân miệng, trẻ sẽ có những biểu hiện như xuất hiện các vết loét trong vòm miệng, lợi hoặc lưỡi khiến bé đau, quấy khóc. Ngoài ra còn xuất hiện các nốt hồng ban ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, vùng gối hoặc mông.

Nếu trẻ được bác sĩ chỉ định theo dõi tại nhà, phụ huynh cần lưu ý:

Hạ sốt an toàn: Khi sốt từ 38,5°C trở lên, hãy cho trẻ uống thuốc hạ sốt theo hướng dẫn, kết hợp lau mát và mặc quần áo mỏng, thấm hút mồ hôi

Dinh dưỡng cho bé loét miệng: Ưu tiên thức ăn nguội, mềm, lỏng và dễ tiêu để bé không bị đau khi ăn.

Vệ sinh sạch sẽ: Vệ sinh thân thể cho trẻ như bình thường, đồng thời khử khuẩn sạch sẽ nơi bé sinh hoạt.

Cách ly an toàn: Cho trẻ nghỉ học và cách ly ít nhất 10 ngày kể từ khi khởi bệnh để tránh lây lan, đồng thời báo tin cho nhà trường để theo dõi các bạn khác trong lớp.

Theo dõi sát sao: Luôn chú ý các dấu hiệu nặng để nhập viện kịp thời, nếu trẻ ổn định cần tái khám đúng lịch hẹn.

Khi nào cần đưa trẻ đi khám ngay?

Trẻ mắc tay chân miệng xuất hiện các nốt hồng ban ở lòng bàn tay, lòng bàn chân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Nếu thấy trẻ có ít nhất một trong các dấu hiệu cảnh báo nguy cơ diễn tiến nặng sau, hãy nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức:

Sốt cao khó hạ: Sốt trên 39°C hoặc sốt liên tục từ 2 ngày trở lên

Giật mình chới với: Đặc biệt là lúc trẻ mới bắt đầu thiu thiu ngủ

Run chi: Trẻ cầm nắm đồ chơi bị run tay, hoặc đi đứng loạng choạng, yếu tay chân

Nôn ói nhiều: Trẻ nôn liên tục, không giữ được thức ăn

Thay đổi tri giác: Trẻ lừ đừ, mệt mỏi, không chịu chơi như ngày thường

Khi có bất kỳ thắc mắc nào, phụ huynh hãy liên hệ ngay với đội ngũ y bác sĩ để được tư vấn kịp thời.

BS CKII Nguyễn Đình Qui, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM