Nhóm người mặc áo trại hòm khiêng quan tài có người sống, nhảy múa trên đường 06/06/2026 20:13

(PLO)- Một clip phản cảm về nhóm người khiêng quan tài chứa người sống, diễu hành và nhảy múa trên đường ở phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ gây xôn xao dư luận.

Ngày 6-6, Công an phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ đang xác minh vụ nhóm người khiêng quan tài có người sống bên trong diễu hành, nhảy múa trên đường phố, gây xôn xao dư luận.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người được cho là tổ chức tiệc sinh nhật tại một trại hòm trên địa bàn phường Sóc Trăng. Trong không gian có âm nhạc lớn, một phụ nữ ăn mặc hở hang chơi nhạc, xung quanh là nhiều người hò hét, nhảy múa.

Đáng chú ý, giữa khu vực này có một quan tài, bên trong có người nằm. Một số người khác thay phiên nhau vào nằm trong quan tài, giả dạng người chết, rồi bật dậy đùa giỡn, nhảy múa theo nhạc.

Ảnh cắt từ clip ghi lại cảnh người nhóm người, trong đó có người mặc đồng phục trại hòm khiêng quan tài có người sống đang nhảy múa.

Nhóm người tổ chức tiệc, khiêng quan tài, nhảy múa trên nền nhạc lớn gây phản cảm.

Một người khác thay phiên đóng vai người chết vào quan tài nằm.

Hình ảnh người sống ngồi trong quan tài được người khác khiêng rất phản cảm, gây xôn xao dư luận. Ảnh cắt từ clip

Không dừng lại trong khuôn viên, nhóm người còn khiêng quan tài di chuyển ra đường. Người nằm bên trong sau đó bật dậy, tiếp tục nhảy múa theo điệu nhạc

Sự việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem, dùng điện thoại quay phim, phát trực tiếp lên mạng xã hội. Các clip sau khi lan truyền đã nhận nhiều ý kiến bức xúc, cho rằng hành vi phản cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục.

Sau khi nắm thông tin, lãnh đạo UBND phường Sóc Trăng đã chỉ đạo Công an phường khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.