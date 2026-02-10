11 bị cáo lãnh án vụ khiêng quan tài diễu phố ở chợ Bến Thành 10/02/2026 18:52

(PLO)- Dàn dựng ê kíp khiêng quan tài diễu phố để quay video đăng lên mạng xã hội nhằm mục đích thu hút người xem và quảng cáo bán quần áo, 11 bị cáo lãnh án tù.

Chiều 10-2, TAND khu vực 1, TP.HCM xét xử sơ thẩm 11 bị cáo liên quan vụ khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành tháng 3-2025.

Các bị cáo cùng bị xét xử về tội gây rối trật tự công cộng. Mức án cụ thể như sau:

Bị cáo Nguyễn Văn Thẩm (chủ trại hòm) cùng ba bị cáo Nguyễn Văn Quyết, Vũ Thị Thanh Xuân (vợ của bị cáo Quyết), Nguyễn Đăng Khoa nhận mức án 2 năm 3 tháng tù giam.

Bị cáo Hồ Ngọc Tuấn nhận mức án 2 năm 9 tháng tù giam.

Bốn bị cáo Nguyễn Quốc Cường, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Nghĩa (cùng là nhân viên trại hòm) bị phạt 2 năm tù.

Hai bị cáo Ngô Văn Ràng (nhân viên trại hòm) và Lại Hoàng Thiên Phúc (thợ chụp ảnh) nhận mức án 2 năm tù nhưng được hưởng án treo.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị, an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương và ảnh hưởng đến người dân sinh sống tại khu vực xung quanh,… Đây là hành vi xem thường pháp luật, phạm tội có tổ chức. Tuy nhiên, các bị cáo đã có thái độ ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo,...nên đã tuyên phạt các bị cáo với mức án nêu trên nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: THÙY DƯƠNG

Theo cáo trạng, ngày 1-3-2025, tài khoản TikTok đăng video 4 người mặc quần áo đen, chữ đỏ khiêng quan tài diễu phố tại cửa Nam chợ Bến Thành. Video thu hút nhiều sự quan tâm và gây dư luận tiêu cực trên không gian mạng.

Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2024, Tuấn tạo tài khoản TikTok để bán quần áo online. Tháng 10-2024, Tuấn hợp tác với vợ chồng Quyết, Xuân và thuê Khoa phụ giúp. Để quảng cáo cho cửa hàng, Tuấn nảy sinh ý định quay clip 4 người mặc áo do mình thiết kế khiêng quan tài diễu phố. Cả nhóm sau đó thống nhất thiết kế mẫu áo và dán decal lên quan tài.

Tuấn đến trại hòm của Nguyễn Văn Thẩm tại Long An (cũ) mua một cỗ quan tài giá 3,5 triệu đồng. Tuấn yêu cầu Thẩm sơn màu đen và thuê Thẩm cùng 4 người khác khiêng quan tài với giá 500.000 đồng mỗi người. Cuối tháng 1-2025, nhóm của Tuấn xuống trại hòm dán decal vào quan tài rồi gửi lại đó.

Nhóm người khiêng quan tài đi bộ dưới đường phố

Ngày 25-2-2025, theo yêu cầu của Tuấn, Thẩm chở quan tài lên một studio trên đường Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành. Tuấn thuê hai mẫu ảnh và Lại Hoàng Thiên Phúc để chụp ảnh, quay phim. Tại đây, Tuấn đưa áo thiết kế cho nhóm "thợ hòm" mặc rồi khiêng quan tài chụp ảnh.

Sau đó, Tuấn yêu cầu nhóm khiêng quan tài đi bộ ngược chiều dưới lòng đường Huyền Trân Công Chúa khoảng 200 m để quay clip. Chưa hài lòng, Tuấn tiếp tục đưa quan tài ra khu vực chợ Bến Thành.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, nhóm này khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Lê Lai, băng qua đèn tín hiệu giao thông hướng về cửa Nam chợ Bến Thành. Tuấn cắt ghép các tư liệu này thành video hoàn chỉnh và đăng tải lên TikTok vào trưa 1-3-2025. Chỉ sau vài ngày, bài đăng đạt hơn 8.000 lượt thích và hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận.