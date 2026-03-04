Iran tuyên bố tấn công hơn 10 tàu chở dầu ở eo biển Hormuz; Israel dọa hạ sát bất kỳ lãnh đạo mới nào của Tehran 04/03/2026 17:33

(PLO)- Xung đột Mỹ/Israel - Iran tiếp tục leo thang; Iran tuyên bố tấn công hơn 10 tàu chở dầu ở eo biển Hormuz; Israel dọa hạ sát bất kỳ lãnh đạo mới nào của Tehran; Nga nói Mỹ dàn dựng cái cớ thay đổi chính quyền Iran.

Tình hình xung đột Mỹ/Israel - Iran tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Iran tuyên bố tấn công hơn 10 tàu chở dầu ở eo biển Hormuz

Hãng thông tấn Mehr dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc lực lượng hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết rằng hơn 10 tàu chở dầu đã bị tấn công sau khi phớt lờ cảnh báo của Iran rằng eo biển Hormuz hiện đã trở thành vùng chiến sự.

Iran tuyên bố tấn công hơn 10 tàu chở dầu ở eo biển Hormuz vì phớt lờ cảnh báo. Ảnh minh họa: MEHR/RT

Tàu chiến Iran chìm ngoài khơi Sri Lanka

Hãng Reuters dẫn nguồn từ Hải quân và Bộ Quốc phòng Sri Lanka cho biết ít nhất 101 người mất tích và 78 người bị thương trong vụ việc.

Diễn biến xảy ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran lan rộng ra vùng Ấn Độ Dương.

Bộ Quốc phòng Sri Lanka cho biết nước này đã điều động tàu hải quân và máy bay hỗ trợ IRIS Dena sau khi chiến hạm phát tín hiệu cấp cứu ngoài khơi thành phố Galle.

Sri Lanka không cho biết nguyên nhân khiến con tàu phát tín hiệu cấp cứu và bị chìm hiện vẫn chưa được làm rõ. Hải quân và Không quân Sri Lanka cho hay họ không công bố hình ảnh về chiến dịch cứu hộ IRIS Dena vì vụ việc liên quan lực lượng quân sự của một quốc gia khác.

Tuy nhiên, theo Reuters, nguyên nhân được cho là tàu Iran đã bị tấn công bằng tàu ngầm.

Theo hãng thông tấn Annadolu, trước đó, chiến hạm Iran này vừa tham gia cuộc tập trận hải quân đa quốc gia MILAN 2026 và duyệt binh hạm đội tại Visakhapatnam (Ấn Độ).

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã phá hủy 17 tàu hải quân Iran, trong đó có một tàu ngầm.

Ngoại trưởng Iran: Ông Trump đã phản bội ngành ngoại giao và cử tri Mỹ

Ngày 4-3, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump ném bom Iran "vì tư thù", đồng thời cho rằng ông Trump đã “phản bội ngành ngoại giao và những cử tri Mỹ đã bầu cho ông” khi phát động tấn công ngay giữa lúc các cuộc đàm phán hạt nhân với Tehran đang diễn ra.

“Khi các cuộc đàm phán hạt nhân phức tạp bị đối xử như một vụ giao dịch bất động sản, và khi những lời nói dối trắng trợn che mờ thực tại, những kỳ vọng phi thực tế sẽ không bao giờ được đáp ứng” - ông Araghchi viết trên mạng xã hội X.

“Kết quả là gì? Là việc ném bom phá vỡ bàn đàm phán vì tư thù” - vị Ngoại trưởng nhấn mạnh.

Hậu quả sau cuộc không kích của Israel tại vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut (Lebanon). Ảnh: AFP

Israel tuyên bố nhắm mục tiêu bất kỳ lãnh đạo mới nào của Iran

Ngày 4-3, Israel cảnh báo bất kỳ nhà lãnh đạo mới nào do chính phủ Iran bổ nhiệm sẽ là “một mục tiêu tiêu diệt rõ ràng”.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh các quan chức cấp cao của Tehran đang nhóm họp để chọn ra người kế nhiệm cố Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ali Khamenei.

“Bất kỳ nhà lãnh đạo nào của Iran đều sẽ là một mục tiêu rõ ràng. Thủ tướng và tôi đã chỉ thị cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chuẩn bị và hành động bằng mọi biện pháp cần thiết để thực hiện sứ mệnh này” - Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố.

“Tên nhân vật này là gì hay trốn ở đâu không quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động với toàn bộ sức mạnh, sát cánh cùng các đối tác Mỹ, nhằm triệt tiêu các năng lực của Iran” - ông Katz nói.

Ông Ahmad Khatami - một giáo sĩ cấp cao của Iran, đồng thời là thành viên của Hội đồng Giám hộ và Hội đồng Chuyên gia Iran - cho biết nước này đang tiến gần tới việc lựa chọn người kế nhiệm ông Khamenei.

“Lãnh tụ Tối cao sẽ được xác định trong thời gian sớm nhất có thể. Chúng tôi đã gần đi đến kết luận. Tuy nhiên, tình hình trong nước hiện là tình trạng chiến tranh” - ông Khatami nói.

Trước đó, báo Iran International (trụ sở tại Anh) dẫn nguồn tin cho biết Hội đồng Chuyên gia Iran đã lựa chọn ông Mojtaba Khamenei (con trai của ông Khamenei) trở thành lãnh tụ tối cao tiếp theo của nước này.

Tờ The Caspian Post dẫn nguồn từ truyền thông Iran cho biết quyết định chọn ông Mojtaba Khamenei diễn ra dưới áp lực từ IRGC.

Nga nói Mỹ dàn dựng cái cớ thay đổi chính quyền Iran

Ngày 4-3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Mỹ đã “thêu dệt” một mối đe dọa từ Iran nhằm lấy cớ lật đổ chính quyền ở Tehran, theo hãng thông tấn TASS.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASSPhát

Bà Zakharova nói rằng Washington đã sử dụng các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran như một “vỏ bọc” để che giấu kế hoạch thay đổi chính quyền tại Tehran.

Bà cũng nói rằng các cơ sở hạt nhân của Iran một lần nữa bị tấn công, làm dấy lên những rủi ro nghiêm trọng.

Theo bà Zakharova, Moscow tin rằng không có giải pháp quân sự nào cho cuộc khủng hoảng hiện nay và sẵn sàng tiếp tục tìm kiếm các giải pháp dựa trên luật pháp quốc tế.

Tây Ban Nha đáp trả ông Trump về xung đột Iran

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez - người lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran - khẳng định lập trường của chính phủ nước này là "không với chiến tranh", theo CNN.

Ông Sánchez đồng thời nhấn mạnh người dân Tây Ban Nha kiên quyết phản đối "thảm họa này".

Gợi nhắc lại bài học lịch sử, ông Sánchez cho biết cuộc chiến ở Iraq năm 2003 đã dẫn đến một thế giới bất an hơn, và một cuộc chiến với Iran sẽ không mang lại một trật tự quốc tế công bằng hơn, một môi trường trong lành hơn hay cải thiện đời sống cho dân thường.

Đánh giá về cuộc khủng hoảng hiện tại ở Trung Đông, Thủ tướng Sánchez nhận định đây là "cách những thảm họa lớn của nhân loại bắt đầu", đồng thời cảnh báo các chính phủ không nên đánh cược với số phận của hàng triệu người”.

Trước đó, Tổng thống Trump đã đe dọa cắt đứt toàn bộ quan hệ thương mại với Tây Ban Nha vì Madrid từ chối cho phép quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ của mình cho các sứ mệnh liên quan chiến dịch ở Iran.