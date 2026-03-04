Nga cảnh báo ‘kịch bản Iran, Venezuela' có thể xảy ra với Cuba 04/03/2026 16:32

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo rằng Mỹ có thể còn đi xa hơn với mong muốn "điều hành" Venezuela, Cuba và Iran.

Trong cuộc họp báo ngày 3-3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Mỹ có thể mở rộng hơn nữa những động thái liên quan Venezuela, Cuba và Iran, hãng thông tấn TASS đưa tin.

“Liên quan Iran, [Ngoại trưởng Mỹ Marco] Rubio khi trả lời câu hỏi của phóng viên gần đây đã gợi ý rằng Mỹ sẽ điều hành Iran, tương tự như cách họ từng tuyên bố sẽ cai quản Venezuela. Hiện một kịch bản tương tự cũng đang được thử nghiệm với Cuba. Và có lẽ, đó chưa phải là điểm dừng” - ông Lavrov nói.

Theo ông Lavrov, những gì đang diễn ra trên thế giới hiện nay “phản ánh những thay đổi sâu sắc và các vấn đề mang tính nền tảng trong chính trị toàn cầu và kinh tế thế giới”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASSN

Nhà ngoại giao Nga cho rằng vấn đề không chỉ, và thậm chí không hẳn, nằm ở cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, mà là sự bộc lộ của những mâu thuẫn sâu xa đã tích tụ từ lâu, trước hết là sự va chạm giữa luật pháp quốc tế và tình trạng thiếu vắng luật pháp quốc tế.

Ông Lavrov so sánh bối cảnh hiện nay với thế kỷ XIX, thời điểm trước khi các thỏa thuận nhất định được thiết lập sau Thế chiến thứ nhất, và sau Thế chiến thứ hai khi Liên Hợp Quốc ra đời cùng với việc thông qua Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Nga cho biết, theo đề xuất của Nga và Trung Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức một cuộc họp ngay trong những ngày đầu của diễn biến căng thẳng, tại đó các bên đã đưa ra quan điểm của mình.

“Tôi cho rằng trong bối cảnh đó, đây là mức độ tối đa có thể đạt được” - ông Lavrov nhấn mạnh.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng nhận định, với tư cách là ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, Mỹ “chắc chắn sẽ không cho phép thông qua bất kỳ quyết định nào đi ngược lại lợi ích của họ, theo cách họ nhìn nhận”.

Hai ủy viên thường trực phương Tây khác là Pháp và Anh, theo ông Lavrov, đang tìm cách giữ khoảng cách với những gì Washington đang thực hiện. Tuy nhiên, ông Lavrov kết luận rằng Paris và London “dù sao cũng sẽ không bao giờ cản trở những gì Mỹ đang làm vào thời điểm này”.

Các bên liên quan chưa lên tiếng về phát ngôn của vị ngoại trưởng Nga.

Trong một cuộc họp báo ngày 2-3, ông Rubio được hỏi Mỹ có kế hoạch đóng vai trò nào trong chính phủ kế tiếp có thể hình thành tại Iran hay không, theo website Bộ Ngoại giao Mỹ.

“Có thể có. Chúng ta sẽ xem tình hình diễn biến ra sao, nhưng tôi đang nói về mục tiêu của chiến dịch này. Mục tiêu của chiến dịch là phá hủy năng lực tên lửa đạn đạo của họ, bảo đảm Iran không thể tái thiết năng lực đó, và bảo đảm họ không thể lợi dụng nó để che đậy việc theo đuổi một chương trình hạt nhân. Đó là mục tiêu của nhiệm vụ” - ông Rubio nói.

Hồi 27-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề cập khả năng "tiếp quản ôn hòa" Cuba, đồng thời tiết lộ với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng Ngoại trưởng Rubio đang xử lý vấn đề này ở "cấp độ rất cao", hãng Reuters đưa tin.

"Chính phủ Cuba đang đàm phán với chúng ta và họ đang lâm vào tình thế vô cùng khó khăn. Họ không có tiền. Hiện tại họ không có bất cứ thứ gì, nhưng họ đang đàm phán với chúng ta và có thể chúng ta sẽ có một cuộc tiếp quản Cuba theo cách ôn hòa" - ông Trump nói.