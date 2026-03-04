Chiến sự Nga-Ukraine 4-3: Nga đánh rát khắp mặt trận; Ác liệt Pokrovsk 04/03/2026 08:50

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Nga dồn dập tấn công Pokrovsk, hơn 120 cuộc giao tranh trên toàn tuyến; Nga đánh rát khắp mặt trận, tuyên bố kiểm soát thêm đất.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Nga dồn dập tấn công Pokrovsk, hơn 120 cuộc giao tranh trên toàn tuyến

Ngày 3-3, phía Ukraine ghi nhận tổng cộng 123 cuộc giao tranh dọc theo chiến tuyến, trong đó lực lượng Nga thực hiện hơn 20 đợt tấn công vào các vị trí của Lực lượng Phòng vệ Ukraine tại hướng Pokrovsk, hãng Ukrinform đưa tin.

"Kể từ đầu ngày đã xảy ra 123 cuộc giao tranh. Đối phương thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa, 46 cuộc không kích, ném 171 bom dẫn đường, triển khai 3.678 máy bay không người lái (UAV) tự sát và nã pháo 2.330 lần vào các khu dân cư cũng như vị trí quân đội của chúng ta" - báo cáo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nêu rõ.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Theo Bộ Tổng tham mưu, diễn biến tại các mặt trận dọc tiền tuyến tiếp tục nóng lên trên nhiều hướng.

Nga gia tăng không kích và pháo kích tại khu vực Slobozhanshchyna và giáp biên giới tỉnh Kursk (Nga). Ở các hướng Kupiansk, Lyman và Sloviansk, giao tranh diễn ra liên tục với nhiều đợt tấn công dồn dập, trong đó một số khu vực vẫn đang giao chiến.

Tại tỉnh Donetsk, các điểm nóng như Kostiantynivka và đặc biệt là Pokrovsk chứng kiến cường độ tấn công cao, với hàng chục đợt đột kích trong ngày. Lực lượng Ukraine tuyên bố giữ vững một số vị trí then chốt và gây tổn thất đáng kể cho đối phương.

Ở các hướng Oleksandrivka, Huliaipole và Orikhiv, Nga kết hợp tấn công bộ binh với không kích, khiến giao tranh kéo dài. Một số khu vực khác trên tiền tuyến không ghi nhận biến động lớn.

Toàn tuyến vẫn trong trạng thái căng thẳng, với các mũi tiến công và phản công đan xen.

Trước đó, Ukrinform cũng đưa tin lực lượng Nga đã sử dụng đạn dược chứa chất hóa học gần 400 lần trong tháng 2 vừa qua.

. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Kiev đã loại 720 binh sĩ Nga khỏi vòng chiến trong ngày qua.

Nga đánh rát khắp mặt trận, tuyên bố kiểm soát thêm đất

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3-3 cho biết các lực lượng nước này tiếp tục đạt thêm bước tiến trên nhiều hướng trong khuôn khổ “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine, đồng thời tuyên bố kiểm soát thêm 2 khu dân cư trong ngày qua, theo hãng thông tấn TASS.

Theo thông cáo, các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Bắc đã giành quyền kiểm soát khu định cư Bobylevka tại tỉnh Sumy.

Trong khi đó, Nhóm tác chiến Dnepr tuyên bố kiểm soát Veselyanka ở tỉnh Zaporizhzhia. Moscow khẳng định các bước tiến này đạt được sau những “hoạt động tích cực và quyết đoán” trên thực địa.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố số liệu cập nhật về tổn thất của Ukraine dọc toàn tuyến giao tranh trong ngày qua, với khoảng 1.290 binh sĩ thiệt hại. Các con số được phân theo từng hướng tác chiến, trong đó khu vực do Nhóm tác chiến phía Bắc, Trung tâm và phía Đông phụ trách ghi nhận mức giao tranh ác liệt nhất.

Ở hướng Sumy và Kharkiv, Nga cho biết đã gây thiệt hại đáng kể về nhân lực và khí tài cho nhiều lữ đoàn cơ giới, bộ binh cơ giới và đổ bộ đường không của Ukraine. Tại các khu vực thuộc Donetsk và Dnipropetrovsk, Moscow tuyên bố cải thiện vị trí chiến thuật, phá hủy nhiều phương tiện bọc thép, pháo dã chiến cùng các kho đạn và kho vật tư.

Trong ngày qua, lực lượng Nga cũng tiến hành các cuộc không kích và pháo kích nhằm vào sân bay quân sự Ukraine, nơi được cho là địa điểm phóng máy bay không người lái tầm xa.

Ngoài ra, các mục tiêu bị tấn công còn bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng và cảng biển phục vụ tổ hợp công nghiệp - quốc phòng của Ukraine, cùng các khu vực tập kết tạm thời của lực lượng vũ trang và binh sĩ nước ngoài tham chiến.

Về phòng không, Moscow tuyên bố đã bắn hạ 136 UAV và 12 bom dẫn đường của Ukraine trong ngày qua.