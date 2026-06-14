Chiến thuật UAV mới của Ukraine có làm khó Nga? 14/06/2026 12:00

(PLO)- Các cuộc tấn công tầm trung bằng UAV nâng cấp của Ukraine dường như đang gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu và làm phức tạp thêm việc chuyển quân của Nga.

Ukraine đã có những bước thay đổi chiến thuật UAV.

Chiến thuật đa tầng, mới mẻ

Theo tờ The New York Times, đầu tiên, Ukraine đã tập hợp một kho vũ khí gồm hàng triệu UAV biến một dải đất rộng 40 km dọc theo tiền tuyến thành một khu vực chết chóc. Sau đó, Kiev mở rộng tầm ảnh hưởng sâu vào nội địa Nga khi nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và các nhà máy quân sự.

Giờ đây, Ukraine đang tập trung vào vùng ở giữa – các tuyến đường bộ và đường sắt quan trọng, trong đó có những nơi cách tiền tuyến hơn 160 km, vốn là nơi cung cấp nhân lực và vật tư cho chiến trường Nga. Kiev gọi nỗ lực này là “phong tỏa hậu cần” và đang từng bước định hình lại chiến trường, ít nhất cho đến khi lực lượng Nga tìm ra cách thích nghi.

Ukraine đang tàn phá các đoàn xe tải và tàu hỏa không bọc thép ở phía sau chiến tuyến bằng UAV với động cơ và pin được nâng cấp, hệ thống liên lạc Starlink tích hợp và trí tuệ nhân tạo. Các cuộc tấn công UAV gia tăng đang gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu, làm phức tạp việc luân chuyển quân đội và làm giảm hoạt động quân sự của Nga ở tiền tuyến.

Như vậy có thể thấy các cuộc tấn công vào hệ thống hậu cần của Nga là một phần của chiến dịch phối hợp, đa tầng, bao gồm “vùng tiêu diệt” ở cự ly gần, vùng tiếp tế tầm trung ở các khu vực do Nga chiếm đóng của Ukraine và lãnh thổ sâu bên trong nước Nga - nơi Ukraine đã tấn công các địa điểm sản xuất công nghệ vũ khí quan trọng.

Tướng quân đội về hưu của Úc Mick Ryan, hiện là thành viên của Viện Lowy (Úc), cho rằng chiến thuật này là “điều mới mẻ và thực sự gây tổn thất cho Nga”.

Lính Ukraine chuẩn bị tấn công UAV vào Nga ở một địa điểm bí mật. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Chiến dịch phối hợp này đã khiến Moscow khó tạo được đà tấn công, bằng chứng là các cuộc tấn công mùa xuân và mùa hè của Nga cho đến nay vẫn chưa đạt được kết quả đáng kể.

Dường như cũng nhờ chiến thuật này mà trong tháng 5 Ukraine đã giành được lợi thế nhất định. Theo nhóm nghiên cứu DeepState của Ukraine, tháng 5 là tháng đầu tiên kể từ năm 2023 mà Nga chịu mất mát liên tục về diện tích kiểm soát.

Cuộc chiến sang trang?

Ukraine sản xuất rất nhiều UAV đến mức hiện nay họ có thể thực hiện hơn 5.000 cuộc tấn công tầm trung và tầm xa mỗi tháng, theo các quan chức Ukraine. Cuối tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết trong tháng 5, lực lượng Ukraine đã thực hiện số lượng cuộc tấn công UAV cách tiền tuyến ít nhất 48 km nhiều gấp đôi so với tháng 4.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ) đã kết luận trong một đánh giá gần đây rằng các cuộc tấn công như vậy đang giúp đẩy cuộc xung đột sang một giai đoạn mới. Theo Viện nghiên cứu này, khi có khả năng làm gián đoạn lực lượng Nga trên toàn bộ tiền tuyến, Ukraine có một cơ hội lớn để tiến hành các cuộc tấn công cơ giới hóa mà đã trở nên rất khó khăn do mối đe dọa từ UAV Nga.

Nhà nghiên cứu Jack Watling của Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh đã viết trên tờ Foreign Affairs rằng cuộc chiến đã đến bước ngoặt. Ông lập luận rằng khi hiệu suất chiến trường của Nga ngày càng xấu đi, Ukraine có cơ hội gây sức ép buộc Moscow phải ngừng bắn.

Chiến dịch nhằm vào hệ thống hậu cần của Nga đang cho thấy kết quả rõ rệt nhất dọc theo mặt trận phía nam, nơi địa hình có lợi cho Ukraine. Khu vực này bao gồm dải đất liền của Nga đến bán đảo Crimea và Moscow dựa vào một đoạn đường cao tốc dài khoảng 45 km để tiếp tế cho lực lượng của mình.

Hôm 8-6, quân Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã thiết lập quyền kiểm soát trên không đối với một đoạn đường nói trên, làm phức tạp đáng kể công tác hậu cần liên quan việc tiếp tế cho quân đội Nga và vận chuyển nhiên liệu đến Crimea. Kết nối duy nhất khác giữa Nga và Crimea là Cầu Kerch - nơi đã nhiều lần bị Ukraine tấn công.

Quân đội Ukraine tuyên bố đã tấn công hàng trăm mục tiêu tầm trung trong tháng qua. Dự án điều tra nguồn mở độc lập của Ukraine - Tochnyi, đã định vị 130 cuộc tấn công trong tháng 5 của Ukraine nhằm vào các phương tiện quân sự và các công trình chuỗi cung ứng ở khoảng cách từ 32 đến 160 km từ tiền tuyến.

Đầu năm nay, Ukraine đã vạch ra kế hoạch cô lập lực lượng Nga, theo chỉ huy lực lượng hệ thống UAV thuộc Quân đoàn Azov số 1. Đến mùa xuân, vị chỉ huy này cho biết ông đã có thể nhìn thấy thành phố Mariupol hiện do Nga kiểm soát - cách tiền tuyến hơn 96 km - qua ống kính của một UAV.

Ukraine đã sửa đổi một loại UAV có tên là Hornet để nhắm mục tiêu vào các kho hậu cần của Nga. Vì Hornet mang theo các đầu đạn tương đối nhỏ, chúng không thể xuyên thủng các kho đạn dược kiên cố hoặc ngầm của Nga.

Các địa điểm kiên cố cũng bị tấn công bằng các loại vũ khí khác, như bom lượn. Ukraine gần đây thông báo lần đầu tiên thử nghiệm thành công một loại bom lượn sản xuất trong nước, có khả năng tấn công các mục tiêu, bao gồm các mục tiêu kiên cố, cách xa hàng chục km.