Bộ trưởng Quốc phòng Anh bất ngờ từ chức 11/06/2026 21:01

(PLO)- Ông John Healey đã từ chức Bộ trưởng Quốc phòng Anh, cho rằng kế hoạch đầu tư quốc phòng của chính phủ Thủ tướng Keir Starmer “có thể khiến đất nước trở nên kém an toàn hơn”.

Ngày 11-6, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey bất ngờ đệ đơn từ chức liên quan bất đồng về chi tiêu quân sự, cáo buộc Thủ tướng Keir Starmer không cam kết các nguồn lực cần thiết của chính phủ để bảo vệ đất nước trong thời điểm mối đe dọa gia tăng, theo hãng tin Reuters.

"Ông đã không thể và Bộ Tài chính cũng không sẵn lòng cam kết cung cấp các nguồn lực cần thiết cho quốc gia để bảo vệ đất nước trong thời điểm các mối đe dọa đang gia tăng này" - ông Healey viết trong thư gửi ông Starmer.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey (trái) và Thủ tướng Keir Starmer. Ảnh: Stefan Rousseau/PA

Việc ông Healey bất ngờ từ chức càng làm tăng thêm áp lực lên Thủ tướng Starmer khi ông đang đối mặt thách thức lãnh đạo có thể xảy ra và phơi bày cuộc khủng hoảng cốt lõi của chính phủ về chi tiêu quân sự.

Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính của Anh đã đàm phán suốt nhiều tháng về cách đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về việc mở rộng chi tiêu quân sự, do đó làm trì hoãn Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng của Anh, vốn dự kiến ​​được công bố vào năm ngoái.

Các lãnh đạo quân đội Anh nhấn mạnh rằng kế hoạch này là cần thiết để đối phó mức độ đe dọa ngày càng gia tăng, nhưng chính phủ hiện đang phải vật lộn để giảm nợ trong khi gánh nặng thuế tổng thể đang ở mức cao nhất trong nhiều thập niên.

Việc thêm một thành viên nội các từ chức là tin đáng lo ngại đối với Thủ tướng Starmer. Nhiều người trong đảng Lao động cầm quyền đã kêu gọi ông Starmer từ chức sau kết quả đáng thất vọng trong cuộc bầu cử địa phương tháng trước.

Mặc dù chưa có động thái chính thức nào nhằm tranh cử chức lãnh đạo, nhưng điều này có thể thay đổi sau cuộc bầu cử bổ sung quan trọng vào tuần tới tại Makerfield (tây bắc nước Anh). Thị trưởng Manchester Andy Burnham - đối thủ của ông Starmer - đang tranh cử tại đây. Nếu thắng cử, ông Burnham được dự đoán sẽ thách thức ông Starmer.