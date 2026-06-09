Chiến sự Trung Đông ngày 102: Ông Trump lần nữa cảnh báo ông Netanyahu; Tuyên bố lạc quan từ Mỹ và Iran, khả năng có thỏa thuận hai tuần tới 09/06/2026 08:29

(PLO)- Ông Trump nói Mỹ sẽ “tuyên bố chiến thắng hoàn toàn” trước Iran trong hai tuần tới, ra cảnh báo với ông Netanyahu; Tehran cho biết “không có vấn đề gì” với việc đàm phán với Mỹ.

Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến nóng.

Ông Trump: Mỹ sẽ “tuyên bố chiến thắng hoàn toàn” trước Iran trong hai tuần tới

Ngày 8-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ sẽ tuyên bố “chiến thắng hoàn toàn” trước Iran trong vòng hai tuần tới, theo đài CNN.

Phát biểu tại cuộc vận động tranh cử trực tuyến dành cho Thượng nghị sĩ bang South Carolina Lindsey Graham, ông Trump nói: “Chúng tôi đang đàm phán ngay lúc này và họ [Iran] muốn đạt được một thỏa thuận rất tốt. Họ sẵn sàng nhượng bộ mọi thứ, họ sẵn sàng từ bỏ việc sở hữu vũ khí hạt nhân”.

“Tôi nghĩ chúng ta đang thắng trong cuộc đối đầu đó, nhưng các bạn thực sự sẽ thấy chiến thắng trong hai tuần tới khi chúng ta tuyên bố chiến thắng hoàn toàn. Điều đó sẽ sớm xảy ra, và giá dầu sẽ giảm mạnh” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Cũng trong ngày 8-6, Tổng thống Trump nói với trang Axios rằng ông đã cảnh báo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng nhà lãnh đạo Israel sẽ tự cô lập mình nếu tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran.

“Tôi đã nói: ‘Bibi, ông nên cẩn thận, nếu không rất sớm ông sẽ phải tự mình đối mặt mọi việc’” - ông Trump cho biết.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Israel đã thông báo cho Mỹ về các cuộc tấn công nhằm vào Iran “vào phút chót”, và các cuộc tấn công đó hiện đã chấm dứt.

Ông Trump cho biết lãnh đạo của 5 quốc gia trong khu vực đã đề nghị ông có động thái với ông Netanyahu sau các cuộc tấn công gần đây.

Ông Trump cũng cho biết các quan chức Iran đã liên lạc với ông và nói rằng họ sẽ ngừng bắn nếu Israel chấm dứt các hành động quân sự.

“Họ gọi cho chúng tôi và nói rằng họ sẽ không tiến hành thêm bất kỳ cuộc tấn công nào nữa, đồng thời đề nghị chúng tôi chuyển thông điệp tới Israel rằng phía Israel cũng không nên tiếp tục các cuộc tấn công” - ông Trump nói với Axios.

Iran: Tehran “không có vấn đề gì” với việc đàm phán với Mỹ

Ngày 8-6, ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Quốc hội Iran, nói rằng Tehran về nguyên tắc “không có vấn đề gì” trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ, miễn là Iran tin tưởng rằng phía Mỹ đang hành động một cách trung thực và thiện chí.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào giữa hai quốc gia đang trong tình trạng đối đầu đều phụ thuộc vào việc Mỹ thay đổi cách hành xử trong bối cảnh sự thiếu tin tưởng giữa hai bên vẫn rất sâu sắc.

Ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Quốc hội Iran. Ảnh: WANA

Trả lời phỏng vấn độc quyền của đài CNN, ông Azizi nói: “Nếu chúng tôi có thể tin tưởng rằng họ thực sự muốn đàm phán và cũng tuân thủ các nguyên tắc của đàm phán, thì Cộng hòa Hồi giáo Iran, với lập trường ủng hộ đối thoại và thương lượng, sẽ không có vấn đề gì với việc đàm phán”.

Ông Azizi cho biết Tehran tin rằng Tổng thống Trump không thành thật trong quá trình đàm phán. Các cuộc thương lượng hiện nhằm biến lệnh ngừng bắn tạm thời thành một thỏa thuận lâu dài để chấm dứt chiến tranh.

“Tuy nhiên, chúng tôi đã nhiều lần nói rằng chúng tôi chấp nhận đàm phán như sự tiếp nối của chiến trường. Chúng tôi coi đàm phán là một phần của cuộc chiến” - ông nói.

Khi được hỏi liệu cuối cùng Mỹ và Iran có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình hay không, ông Azizi cho rằng điều đó phụ thuộc vào “những hành động mà chúng tôi quan sát được từ phía bên kia”.

“Nếu những cách hành xử như hiện nay vẫn tiếp tục thì câu trả lời là không. Chúng tôi hoàn toàn không có bất kỳ sự tin tưởng nào” - ông nói.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Tehran sẽ “đánh bại” lệnh phong tỏa đường biển do Mỹ áp đặt đối với các cảng của Iran.

“Chúng tôi sẽ biến lệnh phong tỏa đường biển - một tội ác chiến tranh và là một phần trong âm mưu của đối phương - thành một thất bại khác của họ thông qua kế hoạch toàn diện” - hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Ghalibaf.

Ông Ghalibaf cũng cho rằng Iran cần đồng thời theo đuổi cả hoạt động quân sự lẫn ngoại giao để đạt được các mục tiêu của mình.

“Theo lựa chọn không phải là giữa chiến tranh và đàm phán. Thay vào đó, chúng ta phải chiến đấu khi thời điểm đòi hỏi phải chiến đấu và đàm phán khi thời điểm đòi hỏi phải đàm phán” - theo nhà đàm phán cấp cao của Iran.

Israel: “Lebanon sẽ không có tương lai nếu tiếp tục gắn với Iran”

Ngày 8-6, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter nói với đài Fox News rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran “không liên quan gì Lebanon”, đồng thời cho rằng “Lebanon sẽ không có tương lai nếu tiếp tục gắn bó với Iran”.

“Vấn đề chính ở đây là Iran đang cố gắng liên kết các cuộc đàm phán với Mỹ với vấn đề Lebanon, trong khi hai việc này hoàn toàn không liên quan nhau” - ông Leiter nói.

“Khi chúng tôi tấn công Hezbollah, điều đó không liên quan gì Iran và họ phải đứng ngoài vấn đề này” - vị đại sứ nói thêm.

Các bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh Hezbollah ngày 8-6 tuyên bố đã tiến hành một loạt cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào lực lượng Israel ở miền nam Lebanon, nhắm vào các khu vực tập trung binh sĩ, phương tiện quân sự và thiết bị hậu cần tại nhiều điểm nóng.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh một số cuộc tấn công được cho là có tác động lớn, bao gồm các đợt tấn công bằng UAV nhằm vào một xe thông tin liên lạc gần Lâu đài Beaufort và một trận địa pháo tại Odaisseh.