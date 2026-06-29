Động đất ở Venezuela: 72 giờ vàng đã qua, 1.450 người thiệt mạng và tiếp tục tăng 29/06/2026 17:49

(PLO)- Số người chết do động đất ở Venezuela đã lên đến 1.450, trong khi số người bị thương hiện là 3.150, 12.721 người phải sơ tán và 774 tòa nhà bị sập.

Ngày 28-6 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Venezuela – ông Jorge Rodriguez cho biết số người chết do động đất ở nước này đã lên đến 1.450. Ông cũng cho biết số người bị thương hiện là 3.150, 12.721 người phải sơ tán và 774 tòa nhà bị sập, theo hãng tin Reuters.

Trong lúc đó, các nỗ lực cứu hộ vẫn tiếp diễn, dù 72 giờ vàng cứu hộ đã qua.

Lực lượng cứu hộ tại một tòa nhà bị động đất ảnh hưởng, bang La Guaira (Venezuela). Ảnh: AFP

"Các nỗ lực cứu hộ và phục hồi đang tiếp diễn. Hôm nay, chúng tôi đã tìm thấy người sống sót và do đó các hoạt động không bị tạm dừng. Chúng tôi luôn giữ vững hy vọng" – Quyền Tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodriguez cho biết.

Ông Rodriguez cũng có cùng quan điểm.

"Chúng ta đang ở những giờ phút nguy kịch, những giờ phút then chốt để tiếp tục cứu sống người dân và xây dựng các trại tạm trú cho những người mất nhà cửa, hoặc không thể trở về nhà vì bất kỳ lý do gì" – ông nói.

Cho đến hôm 28-6, chính quyền cho biết đã cứu sống được 33 người bị mắc kẹt sau trận động đất.

Theo Reuters, đến nay, hơn 2.600 nhân viên cứu hộ từ các nước đã được gửi đến Venezuela để hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất.