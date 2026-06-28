Úc: Mạng xã hội cho trẻ em sử dụng có thể bị phạt 68 triệu USD 28/06/2026 10:45

(PLO)- Chính phủ Úc cho biết sẽ tăng gấp đôi mức phạt tiền đối với các nền tảng vi phạm lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, tối đa lên 99 triệu AUD (68 triệu USD) đối với các vi phạm có hệ thống.

Ngày 27-6, chính phủ Úc cho biết sẽ tăng gấp đôi mức phạt tiền đối với các nền tảng vi phạm lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, nhằm ngăn chặn tình trạng lách luật tràn lan, theo hãng tin AFP.

Luật mới sẽ nâng mức phạt tối đa lên 99 triệu AUD (68 triệu USD) đối với các vi phạm có hệ thống. Luật cũng trao cho cơ quan giám sát an toàn trực tuyến eSafety quyền hạn lớn hơn để kiềm chế các nền tảng mạng xã hội.

Một số nền tảng mạng xã hội phổ biến. Ảnh: ABC NEWS

Chính phủ Úc cũng cho biết eSafety đang "tích cực điều tra" khả năng vi phạm của Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok và YouTube.

"Rõ ràng là các công ty công nghệ lớn không làm đủ để tuân thủ luật pháp, vẫn còn quá nhiều trẻ em sử dụng mạng xã hội" – Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói.

Theo luật mới, eSafety sẽ có thể buộc các công ty cung cấp mạng xã hội đưa ra bằng chứng về những gì họ đã làm để ngăn chặn người dưới 16 tuổi sử dụng.

Bộ trưởng Truyền thông Úc Anika Wells cũng cho biết bà không hài lòng về cách các nền tảng mạng xã hội đang làm.

"Các nền tảng mạng xã hội là một trong những công ty giàu có và quyền lực nhất thế giới, và chúng tôi rất nghiêm túc trong việc buộc họ phải chịu trách nhiệm. Những hình phạt và quyền hạn mới nghiêm khắc này cho thấy chúng tôi sẽ không lùi bước. Thay vào đó, chúng tôi đang tăng cường nỗ lực để buộc các tập đoàn công nghệ lớn phải chịu trách nhiệm" – bà nói.

Theo AFP, người dùng dưới tuổi vị thành niên có thể lách luật bằng cách sử dụng tài khoản của người lớn tuổi hơn, tạo tài khoản giả mạo hoặc đăng nhập bằng trình duyệt ẩn danh.

Kết quả tích cực của biện pháp hạn chế sử dụng mạng xã hội ở Úc trong thời gian qua đã thu hút sự quan tâm của các quốc gia đã hoặc đang cân nhắc các lệnh cấm tương tự, bao gồm Anh, Indonesia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và New Zealand.