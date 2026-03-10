Iran tuyên bố không đàm phán; Mỹ nói Nga không nên can dự; Úc sắp gửi tên lửa và máy bay trinh sát quân sự 10/03/2026 21:22

Chiến sự Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp trong ngày 10-3, ngày thứ 11 kể từ khi xung đột bùng phát.

Ông Hegseth: Nga không nên can dự vào xung đột ở Trung Đông

Ngày 10-3, tại cuộc họp báo của Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cảnh báo Nga không nên can dự vào cuộc chiến giữa Mỹ với Iran, theo đài CNN.

Phát biểu này được đưa ra sau khi ông Hegseth được hỏi về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9-3.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trong cuộc họp báo ngày 10-3. Ảnh: CNN

Ông Hegseth mô tả cuộc trao đổi là một “cuộc gọi mạnh mẽ” và mang lại “cơ hội cho một nền hòa bình nào đó” trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Ông Hegseth cho biết cuộc gọi cũng tái khẳng định “sự thừa nhận rằng liên quan cuộc xung đột này [ở Trung Đông], họ [Nga] không nên tham gia”.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của ông Hegseth. Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào có thể để giảm bớt căng thẳng ở Trung Đông.

Cũng theo ông Hegseth, tân Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei nên “lắng nghe những lời” của Tổng thống Mỹ Donald Trump và “không theo đuổi vũ khí hạt nhân”.

“Lãnh đạo mới của Iran sẽ khôn ngoan nếu lắng nghe lời của tổng thống chúng tôi, đó là không theo đuổi vũ khí hạt nhân và công khai tuyên bố như vậy” - ông Hegseth nói.

Khi được hỏi về tin đồn cho rằng ông Mojtaba Khamenei có thể đã bị thương trong các cuộc không kích vào Iran, ông Hegseth cho biết ông không thể bình luận.

Ông Hegseth nói thêm rằng vụ tấn công trúng một trường tiểu học ở Iran sẽ được điều tra “kỹ lưỡng”, đồng thời khẳng định Mỹ đã “cố gắng bằng mọi cách có thể để tránh thương vong cho dân thường”.

Các đoạn video cho thấy vụ tấn công khiến ít nhất 168 trẻ em và 14 giáo viên thiệt mạng do một tên lửa Tomahawk của Mỹ gây ra.

“Không quốc gia nào thận trọng hơn Mỹ trong việc bảo đảm không bao giờ nhắm mục tiêu vào dân thường, từ các cuộc tấn công bằng tàu ở vùng Caribe - nơi mỗi đòn tấn công đều được đánh giá - cho đến chiến dịch hiện nay” - theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Cũng tại cuộc họp báo này, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine nói rằng Mỹ đang “xem xét một loạt phương án” liên quan khả năng hộ tống các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Khi được hỏi về các sự chuẩn bị đó, ông Caine cho biết Mỹ “đang xem xét nhiều phương án khác nhau và sẽ tìm cách giải quyết vấn đề khi chúng phát sinh”.

“Nếu được giao nhiệm vụ hộ tống, chúng tôi sẽ xem xét các phương án để thiết lập những điều kiện quân sự cần thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ đó. Sau đó, như chúng tôi vẫn làm với mọi nhiệm vụ tiềm năng, chúng tôi sẽ báo cáo với bộ trưởng và tổng thống về những nguồn lực cần thiết, cơ chế chỉ huy – kiểm soát cần có, cũng như các rủi ro và cách giảm thiểu những rủi ro đó” - ông Caine nói.

Iran bác khả năng đàm phán với Mỹ

Hôm 10-3, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi cho biết Iran sẽ tiếp tục chiến đấu chừng nào còn cần thiết, bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng cuộc xung đột sẽ kết thúc sớm, theo kênh Al Jazeera.

Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf cũng bác bỏ ý kiến ​​cho rằng chiến tranh có thể chấm dứt thông qua đàm phán với Mỹ và Israel.

“Chúng tôi chắc chắn không tìm kiếm một lệnh ngừng bắn. Chúng tôi tin rằng kẻ tấn công cần phải học được bài học [và] sẽ không bao giờ nghĩ đến việc tấn công Iran nữa” - ông Ghalibaf viết trên X.

Hãng thông tấn ISNA của Iran đưa tin 5 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong một cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào một tòa nhà dân cư ở TP Arak, miền tây Iran.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết đã phát hiện 9 tên lửa và 35 máy bay không người lái (UAV) vào ngày 10-3. Bộ này cho biết 8 tên lửa đã bị đánh chặn và một quả rơi xuống biển, 26 UAV đã bị chặn lại.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Qatar cho biết lực lượng vũ trang nước này đã đánh chặn một vụ tấn công tên lửa nhắm vào Qatar.

Bộ Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Bahrain ngày 10-3 cho biết đã đánh chặn và phá hủy 105 tên lửa và 176 UAV kể từ khi các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào các quốc gia có lực lượng và tài sản của Mỹ lan rộng trong khu vực.

Tối 10-3, người phát ngôn quân đội Israel - ông Avichay Adraee viết trên mạng xã hội X rằng quân đội Israel đã “bắt đầu tấn công cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở vùng ngoại ô phía nam Beirut”.

Người dân ngủ tại một khu lều tạm dọc bờ sông ở thủ đô Beirut (Lebanon) ngày 10-3 sau các cuộc không kích của Israel. Ảnh: Anwar Amro/AFP

Úc sẽ gửi tên lửa và triển khai máy bay trinh sát quân sự tới Trung Đông

Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày 10-3 cho biết Úc sẽ triển khai một máy bay trinh sát quân sự đến Trung Đông và gửi tên lửa đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) nhưng sẽ không đưa quân bộ binh vào Iran, theo hãng tin Reuters.

Ông Albanese nói rằng sự hỗ trợ quân sự của Úc sẽ giúp các nước vùng Vịnh tự vệ trước các cuộc tấn công từ Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng Úc “không phải là bên tham chiến”.

“Sự tham gia của chúng tôi hoàn toàn mang tính phòng thủ” - ông Albanese nói với các phóng viên.

“Và đó là để bảo vệ người Úc đang ở trong khu vực cũng như bảo vệ các đối tác của chúng tôi tại UAE” - ông nói thêm.

Thái Lan yêu cầu quan chức làm việc tại nhà để tiết kiệm năng lượng

Ngày 10-3, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã yêu cầu các công chức tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh nguồn cung năng lượng bị siết chặt do xung đột ở Trung Đông, theo Reuters.

Các biện pháp bao gồm tạm dừng các chuyến công tác nước ngoài và sử dụng cầu thang thay cho thang máy.

“Thủ tướng yêu cầu bắt đầu từ hôm nay các công chức sẽ làm việc tại nhà” - người phát ngôn chính phủ Thái Lan Lalida Periswiwatana nói, đồng thời cho biết sẽ có ngoại lệ đối với những cán bộ phải trực tiếp phục vụ người dân.