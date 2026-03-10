Tài xế ô tô đi kiểu 'khôn lỏi' bị CSGT TP.HCM xử phạt 10/03/2026 11:27

(PLO)- Sau khi tiếp nhận phản ánh về hành vi đi kiểu “khôn lỏi”, sai phần đường của một tài xế ô tô được đăng tải trên mạng xã hội, CSGT TP.HCM đã xác minh và lập biên bản xử phạt.

Ngày 10-3, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an TP.HCM đã xác minh, lập biên bản xử phạt một tài xế ô tô có hành vi đi kiểu "khôn lỏi”, sai phần đường sau khi vụ việc được phản ánh trên mạng xã hội.

Tài xế ô tô đi kiểu 'khôn lỏi' bị CSGT TP.HCM xử phạt.

Theo xác minh, khoảng 11 giờ 8 phút ngày 4-3, tại khu vực số 1500 đường Đoàn Nguyễn Tuấn, xã Bình Chánh, TP.HCM, tài xế NTP (50 tuổi, ngụ phường Tân Thuận, TP.HCM) điều khiển ô tô biển số 56P-10... lưu thông nhưng không đi bên phải theo chiều đi của mình.

Trong trường hợp này, tài xế cố tình luồn lách, đi sai phần đường để vượt lên nhằm đi nhanh hơn, tránh ùn tắc. Hành vi này không chỉ vi phạm quy định về làn đường khi tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông ngược chiều.

Camera hành trình ghi lại cảnh tài xế ô tô không chạy bên phải theo chiều đi của mình. Ảnh cắt từ clip

Tiếp nhận phản ánh, Trạm CSGT Tân Túc, Phòng PC08 xác minh, mời nam tài xế lên làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Phòng CSGT Công an TP.HCM đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế NTP với lỗi “không đi bên phải theo chiều đi của mình” theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Với hành vi này, tài xế có thể bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng.