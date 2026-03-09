Bắt giữ nhóm thiếu niên 13, 14 tuổi gây nhiều vụ trộm xe máy 09/03/2026 09:25

(PLO)- Chỉ trong thời gian ngắn truy xét, Công an phường An Khánh (TP.HCM) đã bắt giữ nhóm thiếu niên 13-14 tuổi liên quan nhiều vụ trộm xe máy, nhóm thiếu niên khai dùng chính xe trộm được để tiếp tục gây án.

Ngày 9-3, Công an phường An Khánh, TP.HCM cho biết đơn vị vừa truy xét nhanh và bắt giữ một nhóm thiếu niên liên quan đến nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn, hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Bắt nhóm thiếu niên 13, 14 tuổi gây nhiều vụ trộm xe máy.

Trước đó, ngày 7-3, Công an phường An Khánh tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nhóm thiếu niên thực hiện hành vi trộm cắp xe máy tại địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét các đối tượng liên quan. Chỉ sau khoảng 7 giờ, lực lượng chức năng đã xác định được nhân thân, lai lịch và mời làm việc bốn người. Đáng chú ý, nhóm thiếu niên đều còn rất nhỏ tuổi, trong đó người nhỏ nhất mới 13 tuổi, lớn nhất 14 tuổi.

Nhóm thiếu niên lợi dụng đêm tối, sơ hở của người dân để trộm xe máy. Ảnh cắt từ clip

Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm thiếu niên khai nhận đã sử dụng hai xe mô tô trộm cắp trước đó làm phương tiện di chuyển, sau đó tiếp tục thực hiện các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn phường.

Công an phường An Khánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng xác minh, mời nhóm thiếu niên làm việc. Ảnh: XUÂN MINH

Hiện Công an phường An Khánh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định.

Nhóm thiếu niên cùng tang vật bị Công an thu giữ. Ảnh: XUÂN MINH

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản, đồng thời kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm.