Công an TP.HCM tìm bị hại vụ vỡ hụi 32 năm trước tại chợ Rạch Ông 09/03/2026 18:14

(PLO)- Công an TP.HCM đang tìm các bị hại trong vụ vỡ hụi do bà Nguyễn Thị Sử thực hiện tại khu vực chợ Rạch Ông cách đây 32 năm để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 9-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường 2 (quận 8 cũ).

Theo điều tra, vào năm 1991, bà Nguyễn Thị Sử (62 tuổi, ngụ xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh) sinh sống và làm ăn tại khu vực chợ Rạch Ông, quận 8 cũ (nay là phường Chánh Hưng, TP.HCM). Tại đây, bà Sử đứng ra tổ chức nhiều dây hụi cho các tiểu thương chơi để hưởng tiền đầu thảo.

Thời gian đầu, bà Sử chi trả tiền hụi đúng cam kết nên tạo được niềm tin. Sau đó, bà tiếp tục đề nghị các hụi viên hốt hụi chót để hưởng lợi nhuận cao. Tuy nhiên, đến ngày 4-10-1994, bà không chi trả tiền như cam kết mà bỏ trốn, chiếm đoạt tiền đóng hụi của các thành viên. Tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 300 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Sử về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do bà Sử bỏ trốn nên cơ quan chức năng đã ra quyết định truy nã. Đến năm 2024, công an đã bắt giữ được người này.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo tìm các bị hại và những người liên quan khác từng tham gia chơi hụi do bà Nguyễn Thị Sử tổ chức.

Các bị hại và người liên quan khác liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, địa chỉ: 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Minh Trí qua số điện thoại 0901775643 để cung cấp thông tin.

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không ai đến liên hệ giải quyết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.