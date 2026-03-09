Vợ đánh ghen chồng tại quán nước, con trai chủ quán bị bắt 09/03/2026 08:53

(PLO)- Một phụ nữ ở Đắk Lắk đến quán nước đánh ghen chồng khiến chủ quán bị té, chảy máu. Vì bênh mẹ, con trai chủ quán đã đánh khách dập lá lách.

Ngày 9-3, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã bắt Phạm Hồng Duy (45 tuổi, ngụ xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra tội cố ý gây thương tích.

Phạm Hồng Duy tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 26-12-2025, ông TQB (58 tuổi, ngụ xã Đồng Xuân) hẹn bà NTP đến quán Cây Xoài tại xã Đồng Xuân để nói chuyện.

Khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, do nghi ngờ chồng ngoại tình, vợ ông B là bà LTAP cùng con gái đến quán nước nói trên để đánh ghen.

Khi đến nơi, bà P xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với ông B. Thấy vậy, chủ quán là bà NTT đến can ngăn và bị xô đẩy, vấp ngã.

Nghe có tiếng cãi vã, Phạm Hồng Duy ( con trai bà T) chạy ra thì thấy mẹ mình bị chảy máu nên bức xúc.

Sau đó, Phạm Hồng Duy lấy một đoạn cây gỗ đánh nhiều cái trúng vào vùng hông, vùng bụng của ông B, khiến ông này bị dập lá lách, ruột non, với tỉ lệ tổn thương trên cơ thể 60%.