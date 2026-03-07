Chiều 7-3, giá xăng tăng sốc lên hơn 27.000 đồng/lít, dầu hỏa vọt lên 35.000 đồng/lít 07/03/2026 14:45

Chiều 7-3, Bộ Công Thương phát đi thông tin về việc điều hành giá xăng dầu.

Theo đó, từ 15 giờ hôm nay, giá xăng A95 tăng lên 27.047 đồng/lít, tăng 4.707 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá xăng E5 lên mức 25.226 đồng/lít, tăng 3.777 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá mặt hàng dầu cũng tăng rất mạnh. Giá dầu diesel lên 30.239 đồng/lít, tăng 7.202 đồng/lít. Dầu hỏa tăng lên 35.091 đồng/lít, tăng 8.490 đồng/lít. Dầu mazut tăng lên 21.327 đồng/kg, tăng 3.831 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Kỳ này, nhà điều hành không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu như mọi lần.

Người dân đổ xăng tại một cây xăng ở Hà Nội. Ảnh: AH

Đây là kỳ điều hành giá xăng dầu thứ hai trong tuần này. Cả hai lần giá xăng dầu đều được điều chỉnh tăng rất mạnh. Hôm thứ năm (5-3), mỗi lít xăng E5 đã tăng thêm 1.926 đồng/lít, xăng A95 tăng thêm 2.189 đồng/lít, dầu diesel tăng thêm 3.758 đồng/lít, dầu hoả tăng thêm 7.132 đồng/lít, dầu mazut tăng thêm 1.807 đồng/kg.

Theo quy định tại Nghị định 80/2023 về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần. Tuy nhiên, nếu giá các mặt hàng xăng dầu có biến động bất thường, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu cho phù hợp.

Hôm qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 36, trong đó đồng ý để Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu khi giá cơ sở xăng dầu của một trong các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày tăng từ 7% so với giá cơ sở xăng dầu công bố kỳ điều hành trước liền kề.

Giá xăng dầu ở Việt Nam từng ghi nhận mức tăng đến gần 33.000 đồng/lít xăng A95 và hơn 31.000 đồng/lít với xăng E5 vào tháng 6-2022. Giá các mặt hàng dầu thời điểm đó cũng cao kỷ lục với khoảng 30.000 đồng/lít dầu diesel, dầu hoả gần 29.000 đồng/lít.

Để kiềm chế đà tăng của giá xăng dầu thời điểm đó, nhà nước ta đã quyết định giảm thuế môi trường với xăng dầu và chi sử dụng quỹ bình ổn.

Cập nhật đến tháng 9-2025, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu đang còn khoảng 5.617 tỉ đồng. Số dư trên chưa bao gồm số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân không còn là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, như Tổng công ty thương mại Sài Gòn - TNHH MTV không còn là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu kể từ ngày 26-8-2025.